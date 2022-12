Trading-Idee der Woche: Rezession und Aktienmärkte

Jede Woche eine neue Trading-Idee: In dieser Kolumne diskutieren wir wöchentlich einen neuen spannenden Markt – entdecken Sie interessante Anregungen für Ihr Trading.

Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben an den Aktienmärkten eine dynamische Kurserholung ausgelöst. Der unter den Erwartungen liegende Anstieg des US-Konsumentenpreisindex wurde mit Erleichterung aufgenommen. Von den Tiefs haben sich die Aktienindizes in Europa und den USA mittlerweile recht deutlich gelöst. Was viele Marktteilnehmer nun bewegt, ist die Frage, ob es sich bei der jüngsten Aufwärtsbewegung um den Beginn einer echten Trendwende handelt oder lediglich um eine sogenannte Bärenmarkt-Rallye.