USA: Bauausgaben fallen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bauausgaben in den USA sind im Oktober etwas stärker als erwartet gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken sie um 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Im Vormonat waren die Investitionen am Bau noch um leicht abwärts revidierte 0,1 Prozent gestiegen. Der US-Bausektor wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter steigende Hypothekenzinsen./jsl/bgf/jha/