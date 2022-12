EQS-News: Börse Hamburg mit neuem Börsenrat

Emittent / Herausgeber: Börse Hamburg / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse Hamburg mit neuem Börsenrat



02.12.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG



Börse Hamburg mit neuem Börsenrat



Hamburg, 02. Dezember 2022 – An der Börse Hamburg wurde der Börsenrat für die Amtsperiode 2023 bis 2025 gewählt. Auf der konstituierenden Sitzung am 01. Dezember 2022 wurde Marcus Vitt, Sprecher des Vorstandes der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, zum neuen Vorsitzenden des Börsenrates gewählt. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende des Börsenrates löst nun Dr. Friedhelm Steinberg ab, der die Position nach fünf aufeinanderfolgenden Amtsperioden abgibt. Für sein langjähriges, erfolgreiches Engagement an der Spitze des Gremiums wurde Dr. Steinberg mit dem Titel des Ehrenpräsidenten geehrt. Zu Stellvertretern bzw. zur Stellvertreterin wurden Silke Grimm (Mitglied des Vorstandes der Euler Hermes Aktiengesellschaft), Kai Jordan (Mitglied des Vorstandes der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG), Carsten Lütke-Bornefeld (Leiter TradeCenter der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft), Dr. Olaf Oesterhelweg (Mitglied des Vorstandes der Hamburger Sparkasse AG) sowie Frank Schriever (Leiter Wealth Management Deutschland der Deutsche Bank AG) bestimmt.



Der Börsenrat ist das zentrale Organ der Börse Hamburg. Er ist unter anderem für die Bestellung und Überwachung der Geschäftsführung zuständig und erlässt die wichtigsten Regelwerke. Das Gremium besteht aus Vertretern von Kreditinstituten, Skontroführern, Market Makern, der Anlegerschaft und Unternehmen, deren Wertpapiere an der Börse Hamburg zugelassen sind, sowie Vertretern sonstiger betroffener Wirtschaftsgruppen.

Börsenrat Hamburg 2023 bis 2025 Vorsitzender Marcus Vitt Sprecher des Vorstandes der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Stv. Vorsitzende Silke Grimm Mitglied des Vorstandes der Euler Hermes Aktiengesellschaft Kai Jordan Mitglied des Vorstandes der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Carsten Lütke-Bornefeld Leiter TradeCenter der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft Dr. Olaf Oesterhelweg Mitglied des Vorstandes der Hamburger Sparkasse Frank Schriever Leiter Wealth Management Deutschland der Deutsche Bank AG Weitere Mitglieder Markus Barth Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG Rita Herbers Mitglied des Vorstandes der Hamburger Volksbank eG Dr. Volker Hues Mitglied des Vorstandes der Jungheinrich AG Gerrit Kaufhold Mitglied des Vorstandes der Enapter AG Raik Mildner Mitglied des Vorstandes der HanseMerkur Versicherungsgruppe Gernot Mittendorfer Geschäftsführer der Trade Republic Bank GmbH Klaus Naeve Leiter Sales Wealth and Asset Management der Berenberg Bank - Joh. Berenberg Gossler & Co. KG Dr. Isabella Niklas Mitglied der Geschäftsführung der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH André Nogat Gebietsleiter Wealth Management & Private Banking der Commerzbank AG Stephan Schrameier Mitglied des Vorstandes der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Helmuth Spincke Vorsitzender des Vorstandes der Otto M. Schröder Bank AG Georg Alexander Zeiss Mitglied des Vorstandes der Fielmann AG Über die Börse Hamburg

Die Börse Hamburg ist unter anderem ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/.



Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börse Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49(0)511 / 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: http://www.boersenag.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.