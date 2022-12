EQS-News: Deutsche Payment A1M SE: Rück- und Ausblick des Vorstands zum Jahresende

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News Deutsche Payment A1M SE: Rück- und Ausblick des Vorstands zum Jahresende Deutsche Payment A1M SE steht kurz vor Abschluss des ersten operativen Geschäftsjahres. Aus diesem Anlass hat der Vorstand in einem „Brief an die Aktionäre“ seine Einschätzung zur aktuellen Geschäftslage zusammengefasst. Zwar wurden die Ergebnisprognosen für 2022 und 2023 im November trotz operativer und organisatorischer Fortschritte reduziert, der Vorstand sieht die Gesellschaft aber gut gerüstet, um das Geschäftsmodell auch in diesen schwierigen Zeiten weiter auszurollen. Berlin, 2. Dezember 2022 – Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE hat auf der Homepage der Gesellschaft einen „Brief an die Aktionäre“ veröffentlicht. Dieser soll den Aktionären helfen, die aktuelle Lage des noch jungen Wachstumsunternehmens vor dem Hintergrund eines von vielen Störfaktoren geprägten wirtschaftlichen Umfeldes besser einordnen zu können. Produktionsengpässe und abnehmende Konsumausgaben beeinträchtigen auch die Geschäfstätigkeit von Händlern, die typischerweise zu den von Deutsche Payment vermittelten Geschäftskunden gehören. Daher wirkt sich die aktuelle politische und makroökonomische Situation auch auf die Umsatzentwicklung von Deutsche Payment aus. Der Vorstand sieht die Gesellschaft aber aufgrund des Asset-Light-Modells gut gerüstet, diese schwierigen Zeiten erfolgreich zu überbrücken. Was das operative Geschäft angeht, nimmt der Vorstand der Gesellschaft ausführlich zu der im November 2022 veröffentlichten herabgesetzten Prognose Stellung und benennt die wesentlichen Gründe für das Verfehlen der Umsatzziele. Im Hinblick auf die Einordnung der Planzahlen wird das Entwicklungsstadium der Gesellschaft hervorgehoben. Da sich die Gesellschaft in einer frühen Wachstumsphase befindet, sind Abweichungen von Prognosen nicht ungewöhnlich. Im Kern sieht der Vorstand aber den Grundstein für zukünftiges Wachstum gelegt und empfiehlt eine langfristige Betrachtung, um die Entwicklung des operativen Geschäfts einzuordnen. Diese Perspektive empfiehlt sich auch im Hinblick auf die Entwicklung des Aktienkurses. Seit dem Abschluss des Reverse IPO gab es starke Bewegungen in der Aktie, sowohl nach oben als auch – nach Veröffentlichung der Prognoseanpassung - nach unten. Die Deutsche Payment A1M SE sieht sich selbst als langfristig aufgestelltes Wachstumsunternehmen und möchte auch Privatanleger:innen die Möglichkeit bieten, an dieser Entwicklung zu partizipieren. Der vollständige „Brief an die Aktionäre“ ist auf der Homepage der Gesellschaft unter https://investor.deutsche-payment.com/mitteilungen/ abrufbar. Kontakt: Dr. Erik Hermann (Investor Relations)

