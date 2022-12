EQS-News: Die belgische Unicorn Odoo eröffnet ein Büro in Berlin

EQS-News: Odoo / Schlagwort(e): Expansion

Die belgische Unicorn Odoo eröffnet ein Büro in Berlin



02.12.2022 / 08:00 CET/CEST

Die belgische Unicorn Odoo eröffnet ein Büro in Berlin Odoo (http://www.Odoo.com) hat sich für den Standort Berlin entschieden, um seine Position in der DACH-Region zu stärken. Aufnahme des Betriebs im Herbst 2022. Bis zu 20 neue Kollegen werden innerhalb eines Jahres in den neuen Büros arbeiten! Ein neues Büro, das der Unternehmenskultur von Odoo entspricht: ein dynamisches, internationales und start-up-ähnliches Umfeld. Belgien, USA, Spanien, Luxemburg, Kenia, Australien, Mexiko... und jetzt Deutschland! Das belgische Erfolgsunternehmen Odoo hat beschlossen, sich im pulsierenden Berlin niederzulassen, um seine Präsenz in Deutschland und der DACH-Region zu verstärken. Das neue Büro wird im November 2022 betriebsbereit sein, um neue internationale Mitarbeiter zu empfangen. Deutschland ist das wirtschaftliche Powerhouse Europas und eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Der Stand der Digitalisierung gilt als eine der größten Herausforderungen, vor denen das Land derzeit steht, und es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, um die Präsenz vor Ort weiter auszubauen. Odoo ist einzigartig positioniert, um dem Mittelstand mit seiner integrierten, einfach zu bedienenden und kostenfreundlichen Suite von Business-Apps zu helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Mit einem Netzwerk von fast 200 Partnern und über 622 neuen Verträgen im Jahr 2022 ist die DACH-Region der drittgrößte Markt für Odoo. Die wachsende Aktivität in der Region und das Interesse an der Odoo-Lösung stellen eine Gelegenheit dar, die sich das belgische Einhorn nicht entgehen lassen will. Da Odoo es sich zur Aufgabe gemacht hat, seinen Kunden eine digitale Zukunft für Ihr Unternehmen zu ermöglichen. Zunächst liegt der Schwerpunkt dieser neuen Mission darin, den bestehenden DACH-Kunden einen lokalen Lösungsansatz zu bieten. Danach wird das Team vor Ort die Herausforderung angehen, neue Partner zu finden, um die Odoo-Community weiter zu vergrößern. Geleitet wird das neue Büro in Berlin von Johannes Kreuzen, der seit 2019 erfolgreich den deutschsprachigen Markt für Odoo ausbaut. Gemeinsam mit Denis Gürcan und Damien Dejong aus Belgien soll die Erfolgsgeschichte nun in Deutschland weitergeführt werden. Johannes Kreuzen ist überzeugt: "Ich möchte einen neuen Standort aufbauen, der die Unternehmenskultur von Odoo widerspiegelt: ein junges, dynamisches, internationales und Start-up-ähnliches Umfeld, in dem sich neue ehrgeizige Talente entfalten können". Um diese Erwartungen zu erfüllen, bot sich die Stadt Berlin an. Als internationales, kommerzielles und digitales Zentrum spiegelt die deutsche Hauptstadt perfekt die Entwicklungen wider, die das Berliner Büro anstrebt: die Stärkung der Beziehungen zu den DACH-Kunden, die Erweiterung des Partnernetzwerks, der Export der Marke Odoo und die Einführung lokaler Software-Features... "Die Stadt ist der perfekte Ort, um DACH-Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig talentierte Mitarbeiter zu rekrutieren", erklärt Johannes. Mit der Eröffnung des Berliner Büros sollen 20 neue Odoo-Mitarbeiter für verschiedene Profile eingestellt werden: Vertrieb, Business Analysten, HR, Account Manager,... Der Schwerpunkt liegt dabei auf der kulturellen Eignung der Kandidaten und der Übereinstimmung mit der Vision von Odoo. "Bei Odoo ist kein geradliniger Karrierepfad erforderlich. Was zählt, ist die Motivation und der Wille, die Mission des Teams voranzutreiben. Wir akzeptieren sowohl erfahrene Profile als auch junge Absolventen und streben nach einem starken Zusammenhalt unter den Kollegen", schließt Johannes. Verteilt von der APO Group im Auftrag von Odoo.

PRESSEKONTAKT: Manuèle Robin: Communication officer: +32 492/70.22.27 maro@odoo.com GESCHÄFTLICHE ANFRAGE: Odoo Direktvertrieb : info@odoo.com oder +49 30 13 88 30 400 Odoo in ZAHLEN: Gegründet 2002 - Jahresumsatz von 169 Millionen Euro im Jahr 2021 - 71% organisches Wachstum pro Jahr - 2400+ Mitarbeiter weltweit (970 in Belgien), darunter 230 Entwickler - 2 neue Mitarbeiter jeden Arbeitstag in den letzten 12 Monaten - 4100 Partner mit mehr als 30.000 Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit Odoo in 130 Ländern - 16 Niederlassungen (Belgien (5), Luxemburg, Spanien, Deutschland, Hongkong, Indien, Australien, Vereinigte Staaten (2), Mexiko, Kenia, Dubai) - 7,5 Millionen Nutzer weltweit. www.Odoo.com

