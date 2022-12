Erzbischof von Canterbury: Dürfen Ukraine keinen Frieden aufzwingen

LONDON (dpa-AFX) - Der Erzbischof von Canterbury hat den Westen angesichts des andauerenden russischen Angriffskriegs in der Ukraine zum Durchhalten ermahnt. "Wir dürfen keinesfalls der Ukraine Frieden aufzwingen oder sie unter Druck setzen", sagte der oberste Geistliche der Church of England, Justin Welby, nach einem mehrtägigen Besuch in Kiew am Freitag in einem BBC-Interview. Frieden sei zwar besser als Krieg - aber es gebe Fälle, in denen die Gerechtigkeit es erfordere, dass eine "bösartige Invasion" scheitern müsse.

"Ich glaube nicht, dass der Westen insgesamt begriffen hat, dass sich dies über eine lange Zeit hinziehen könnte", sagte Welby. "Wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist, es liegt jedoch nicht in unserer Hand." Die Gesellschaften im Westen müssten sich klar werden, dass die Kriegsfolgen - etwa die gestiegenen Verbraucherpreise - keine kurzfristigen seien. Russland hatte sein Nachbarland Ende Februar überfallen./swe/DP/stw