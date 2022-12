Gold in EUR - 1.750 EUR – Diese Marke müssen Sie kennen!

Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung: Die o. g. jüngsten Monatstiefs bei 1.617/1.614 USD bieten sich als strategische Absicherung auf der Unterseite an. Bereits in der Einleitung hatten wir auf die große Diskrepanz der Goldpreisentwicklung in 2022 auf USD-Basis bzw. in anderen Währungen hingewiesen. Der Analyse des Edelmetalls in EUR – also aus Sicht eines Euro-Investors – kommt deshalb in diesem Jahr eine besonders große Bedeutung zu. Während der Standardnotierung in USD im März ein neues Rekordhoch jenseits der Marke von 2.072 USD verwehrt blieb, gelang dem Goldpreis in EUR im März dieses Kunststück (1.897 EUR). Seither konsolidiert das Edelmetall die vorangegangenen Kurszuwächse in Form einer klassischen Flagge (siehe Chart). Beide Entwicklungen – neues Allzeithoch plus Ausprägung eines Konsolidierungsmusters – besitzen einen konstruktiven Grundtenor. In diesem Zusammenhang messen wir der Kumulationszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.729 EUR), einem Fibonacci-Level (1.740 EUR) und dem alten Allzeithoch aus dem Jahr 2020 bei 1.758 EUR eine entscheidende Bedeutung bei. Abgerundet wird der beschriebene Kreuzwiderstand durch die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 1.737 EUR).

Gold in EUR (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

