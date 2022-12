Gold in EUR - Vor neuen Rekordständen?

Technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger lieben solche neuralgischen Chartmarken, wo die unterschiedlichsten Barrieren in einem engen Kursband zusammenfallen. Mit anderen Worten: Solche Schlüsselzonen besitzen einen besonderen Charme. Schließlich gilt in deren Dunstkreis: „make or break“! Im konkreten Fall entstünde deshalb bei einem Spurt über die Hürden bei rund 1.750 EUR ein bedeutendes, prozyklisches Investmentkaufsignal für den Goldpreis in EUR. Gelingt der Befreiungsschlag, dann stellt ein Wiedersehen mit dem o. g. Rekordlevel (1.897 EUR) fast schon eine „Pflichtaufgabe“ dar. Die Kür wäre in diesem Kontext ein vollständiges Ausschöpfen des Anschlusspotenzials aus der diskutierten Konsolidierungsformation. Rein rechnerisch lässt sich das langfristige Kursziel – abgeleitet aus einer abgeschlossenen Korrekturflagge – auf rund 2.050 EUR taxieren. Auch daran können Investorinnen und Investoren die Bedeutung eines Ausbruchssignals abschätzen. Um die gute Ausgansbasis nicht zu verspielen, sollte das Edelmetall auf Euro-Basis nicht mehr unter das Novembertief bei 1.607 EUR zurückfallen. Auch andere Währungspaare verfügen derzeit über einen vielversprechenderen Kursverlauf als der Goldpreis in der USD-Standardnotiz.

Gold in EUR (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.