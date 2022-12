S&P 500 - Einbruch nach den Daten und eine bärische Trendwende?

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.028,95 Pkt (S&P)

Die Arbeitsmarktdaten haben die Bullen nicht kalt gelassen und die Aussicht auf weitere, deutliche Zinserhöhungen zwangen den S&P 500 vorbörslich in die Knie. Zur Eröffnung notiert er jetzt bei rund 4.035 Punkten und damit 40 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs bei 4.076 Punkten.

Übergeordnet betrachtet befindet sich der Index seit seinem Allzeithoch vom 04. Januar bei 4.818 Punkten in einer Korrektur der massiven Rallye seit dem Tief vom Coronacrash bei 2.191 Punkten. Die Hälfte dieses Anstiegs wurde in den vergangenen 11 Monaten korrigiert. In drei großen Abwärtsschüben fiel der Index bis an den Supportbereich um 3.500 Punkte zurück, ehe eine Erholung einsetzte. Sie verhinderte ein Abkippen auf das frühere Allzeithoch bei 3.393 und das Supportcluster in der Nähe des mittelfristigen 61,8 %-Retracements der gesamten Rally bei rund 3.200 Punkten.

Seit Mitte Oktober läuft ein Erholung, die ihr erstes Ziel bei 4.030 Punkten bereits Mitte November erreicht hat und im gestrigen Handel an die übergeordnete Abwärtstrendlinie auf Höhe von 4.080 Punkten stieg. Die Hochpunkte der vergangenen Seitwärtsphase im Bereich von 4.030 Punkten bilden aktuell auf der Unterseite eine Unterstützung. Doch eine bärische Zuspitzung der Lage gäbe es auch bei einem Bruch der Supportzone erst bei Kursen unter 4.000 Punkten. Damit wäre der Anstieg seit Mittwoch neutralisiert und das erste kleinere Shortsignal aktiv.

Sollte sich der Index vor diesen beiden Marken fangen, könnte die Käuferseite überraschen und das gestrige Hoch bei 4.100 Punkten und darüber auch das nächste kurzfristige Zielgebiet bei 4.119 bis 4.130 Punkten erreichen. Dort dürften die Verkäufer allerdings zuschlagen. Erst oberhalb von 4.130 Punkten wäre die Fortsetzung der Rally auch mittelfristig zu erwarten und dürfte in den folgenden Wochen bis 4.200 und dem Augusthoch bei 4.325 Punkten führen.

Setzt sich die Schwäche dagegen durch - und davon ist aktuell auszugehen - sind unterhalb von 4.000 Punkten Verluste bis 3.911 Punkte zu erwarten, dem Zwischenhoch vom 01. November. Hier dürfte der Index allerdings wieder nach Norden drehen. Unter 3.900 Punkten wäre dagegen ein Abverkauf bis 3.800 Punkte die Folge. Generell kann man festhalten, dass bei 3.680 und rund 3.730 Punkten mittelfristige Abwärtsziele des S&P 500 Index liegen, an denen ein mehrmonatiger Trendwechsel nach oben starten kann.

S&P 500 Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)