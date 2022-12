US-Anleihen machen Verluste nach Arbeitsmarktdaten wieder gut

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handel anfängliche Verluste wieder aufgeholt. Im frühen Handel hatten robuste US-Arbeitsmarktdaten die Notierungen noch unter Druck gesetzt, anschließend erholten sich diese aber wieder. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) gab zuletzt noch um 0,03 Prozent nach auf 114,27 Punkte. Die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit betrug 3,52 Prozent.

In den USA ist der Arbeitsmarkt weiterhin in einer robusten Verfassung. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Zahl der Beschäftigten im November um 263 000 gestiegen ist und damit deutlich stärker als am Markt erwartet worden war. Die Arbeitslosenquote verharrte auf einem niedrigen Niveau, während die Stundenlöhne doppelt so stark wie erwartet zulegten./bek/jha/