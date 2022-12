Gold & Silber: (K)eine glänzenden Aussichten für 2023?! | Inflation | Rohstoffe | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Das Jahr 2022 war weder für Aktien noch für Edelmetalle ein gutes Jahr. Dabei hätten die Krisen und die hohe Inflation dem Goldpreis - theoretisch - viele Rückenwind verleihen können. Warum die Aussichten auch für das kommende Jahr nicht besser sind, Anleger jedoch am möglichen Kursrückgang partizipieren können, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci im Interview.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:26 ► Gold - Trübe Aussichten auch 2023?

02:30 ► Goldminenaktien - sieht es hier besser aus?

03:48 ► Silberpreis - besondere Stellung als Industrie- und Edelmetall

06:02 ► Wie kann man in Gold und Silber investieren?

07:47 ► Ausblick 2023

09:41 ► Most actives



