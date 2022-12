Großbritannien: Unternehmensstimmung signalisiert weiter eine Abschwächung

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat im November stagniert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global lag unverändert bei 48,2 Punkten, wie die Marktforscher am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilten. In einer ersten Schätzung war noch ein leichter Anstieg auf 48,3 Punkte ermittelt worden. Noch niedriger hatte der Indikator zuletzt vor knapp zwei Jahren notiert.

Auch der entsprechende Indikator für den Dienstleistungssektor blieb bei 48,8 Punkten stabil. In der Industrie war der Indikator laut Daten vom Donnerstag auf 46,5 Punkte leicht gestiegen. Die Werte liegen aber unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Dass erneut ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert werde, deute auf ein wachsendes Rezessionsrisiko hin, sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence. Der Regierungswechsel habe zwar zu einer Beruhigung an den Finanzmärkten geführt, das gesamtwirtschaftliche Bild bleibe aber unverändert.