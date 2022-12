Handel: Stimmung der Verbraucher hellt sich auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher ist nach einer Umfrage des Handels nicht mehr so schlecht wie noch vor einigen Wochen. Die Neigung, sich etwas anzuschaffen, sei den zweiten Monat in Folge gestiegen, teilte der Handelsverband Deutschland am Montag in Berlin mit. Im Weihnachtsgeschäft hofft der Branchenverband nun auf einen anhaltenden Aufwärtstrend. Nach der monatlichen repräsentativen Umfrage ist die Stimmung im langjährigen Vergleich zwar noch immer schlecht. Die Menschen seien aber zuversichtlicher geworden, was die wirtschaftliche Entwicklung und ihr Einkommen angehe. Hintergrund seien der stabile Arbeitsmarkt und die Erwartung, dass die Teuerung sich nicht weiter beschleunige./bf/DP/zb