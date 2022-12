Ölpreis mit Kurssprung – die Gründe und Aussichten

Der Ölpreis der Sorte West Texas Intermediate (WTI) hat zu Wochenbeginn einen kräftigen Preissprung hingelegt. Neben dem Inkrafttreten eines weitgehenden Embargos der EU auf russisches Öl sorgen die Gespräche rund um eine Preisdeckelung für Gesprächsstoff. Ebenfalls im Blick haben Anleger die jüngsten Corona-Entwicklungen in China.

Ein Fass der Sorte WTI kostet am Mittwoch rund 82,25 Dollar und damit fast drei Prozent mehr per Tagesvergleich.

EU-Embargo gegen russisches Öl tritt in Kraft

Seit heute gilt das sogenannte EU-Embargo gegen russisches Öl, was den Kreml insbesondere finanziell treffen soll. Nachdem in den vergangenen sechs Monaten eine sogenannte Übergangsfrist das Geschehen bestimmte, soll ab heute der erste Teil des Embargos wirken. Konkret sollen russische Öllieferungen via Seeweg in die Eurozone nicht mehr möglich sein. Ausgenommen bleibt der Transporte über sogenannte Pipelines. Rund ein Drittel des russischen Öls in die EU wird über die Rohrleitungen gefördert.