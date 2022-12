EQS-News: Société de Gestion Prévoir: Quantalys Award 2022 für die Société de Gestion Prévoir

Emittent / Herausgeber: Société de Gestion Prévoir / Schlagwort(e): Sonstiges

Société de Gestion Prévoir: Quantalys Award 2022 für die Société de Gestion Prévoir



06.12.2022 / 14:30 CET/CEST

Paris, 02. Dezember 2022 – Quantalys Award 2022 für die Société de Gestion Prévoir Die Prévoir Asset Management ist stolz darauf, dass sie 2022 ein weiteres Mal nach 2021 den Quantalys Award als bester europäischer Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 5 Milliarden EUR in der lokalen Kategorie gewonnen hat. Dieser Titel ist eine Auszeichnung für unsere gesamte Fondspalette insbesondere die Fonds Prévoir Gestion Actions und Prévoir Perspectives, die beide durch die Qualität ihres Stockpickings regelmäßig eine Outperformance bei kontrolliertem Risiko erzielen konnten. Er zeigt insbesondere auch dass Enthusiasmus, gesunder Menschenverstand sowie langfristiges Denken starke Performance-Motoren sind. Über die Société de Gestion Prévoir SA: Die Fondsgesellschaft Société de Gestion Prévoir ist eine Tochtergesellschaft der Groupe Prévoir, einer inhabergeführten Versicherungsgruppe mit einer mehr als 110-jährigen Tradition und Sitz in Paris, welche durch die französische Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert ist. Die Gruppe ist mit seinen mehr als 1.300 Mitarbeitern im Lebens- und Rentenversicherungsbereich nicht nur in Frankreich sondern auch in den Ländern Portugal und Polen tätig. Weitere Informationen und den Risikohinweis finden Sie auf unserer Internetseite: www.sgprevoir.fr/de Kontakt: Société de Gestion Prévoir SA

20 Rue d’Aumale

75009 Paris – Frankreich

Tel.: 0033 1 5320 2912

Fax: 0033 1 5320 3291

www.sgprevoir.fr/de MF Market Consult

Turmstraße 8

93161 Sinzing – Deutschland

Tel.: 0049 9404 9691459

Mobil: 0049 170 1651538

