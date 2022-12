Lambrecht - Entscheidung über F-35-Kampfjets nächste Woche

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Im Bundestag sollen kommende Woche die Weichen gestellt werden für die geplante Beschaffung der US-Kampfjets vom Typ F-35.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht kündigte am Dienstag an, dass sich der Haushaltsausschuss des Bundestages am 14. Dezember mit dem Projekt im Volumen von zehn Milliarden Euro befassen werde. Vorwürfe, dass die Beschaffung stocke, wies die Ministerin erneut zurück. Erforderlich sei zunächst gewesen, dass der Haushalt stehe, was mittlerweile der Fall sei.

"Es ist wichtig, jetzt geht's los", sagte die SPD-Politikerin. Deutschland will die F-35-Jets des US-Herstellers Lockheed Martin als Ersatz für Tornado-Kampfflugzeuge kaufen. Das Flugzeug wird dazu gebraucht, die veralteten Tornados der Luftwaffe im Rahmen der sogenannten Nuklearen Teilhabe Deutschlands zu ersetzen. Dabei werden US-Atomwaffen im Kriegsfall mit deutschen Kampfjets ins Ziel geflogen. Die F35 ist dafür schon zertifiziert.

