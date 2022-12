Stimmung – eine Frage der Perspektive

Anleger werden optimistischer

Einkaufsmanager geteilter Meinung

Puma geht, Porsche AG kommt

Heute Stichwahl in Georgia

Wichtige Hinweise

Herausgeber

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart





Das monatlich von sentix veröffentlichte Stimmungsbarometer verzeichnete im Dezember seinen zweiten Anstieg in Folge. Mit -21 Punkten liegt es weiterhin tief in negativem Terrain, übertraf aber dennoch die Analystenerwartungen. Der Indikator basiert auf einer Umfrage unter privaten und professionellen Anlegern.Für Deutschland und den Euroraum wurden gestern die finalen Werte für die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors für November veröffentlicht. Für beide Wirtschaftsräume zeigt die Entwicklung des jeweiligen Index im Monatsvergleich leicht abwärts. Sie liegen zudem beide unterhalb der Marke von 50, welche gemäß Konstruktion des Indikators die Schwelle zwischen Wachstum und Schrumpfung anzeigen soll. Wir sind daher vorsichtig, bereits das Ende der Rezession in Europa vorwegzunehmen, bevor diese überhaupt in den harten Daten sichtbar geworden ist. Die Mühlen der wirtschaftlichen Wirkungszusammenhänge mahlen oft langsamer, als es die ungeduldigen Finanzmärkte gern sehen würden. Unterstrichen wurde unsere Einschätzung gestern durch die Einzelhandelsumsätze im Oktober im Euroraum. Diese lagen in realer Betrachtung um 2,7 % niedriger als ein Jahr zuvor. Eine negative oder stagnierende Entwicklung war bereits in den vier Vormonaten zu beobachten. Erfreulicher gestalteten sich hingegen gestern die Konjunkturdaten der USA. Die Auftragseingänge legten spürbar zu, und der ISM Einkaufsmanagerindex für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe kletterte von 54,5 auf 56,5 Punkte. Damit schürte er neuerliche Zinserhöhungssorgen an den Finanzmärkten. Aktien- und Anleihekurse starteten mit Verlusten in die neue Woche. Die Ölpreise gaben ab dem Nachmittag spürbar nach.Die Deutsche Börse gab gestern Abend ihre Indexanpassungen bekannt. Erwartungsgemäß wird die Porsche AG am 19. Dezember in den DAX einziehen. Puma muss dafür weichen.Heute früh um 8:00 Uhr erwarten wir Daten zu den Auftragseingängen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. Abgesehen von der US-Handelsbilanz stehen daneben heute vor allem politische Ereignisse auf der Agenda. In der USA findet die Stichwahl um den Senatorenplatz im Bundesstaat Georgia statt. Angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Senat findet diese Wahl durchaus Beachtung, wenngleich sie nicht unmittelbar die Machtverhältnisse kippen kann. Mit ersten Ergebnissen ist erst morgen zu rechnen. In Deutschland verkündet das Bundesverfassungsgericht um 10 Uhr sein Urteil zum 750 Mrd. Euro schweren sogenannten Wiederaufbaufonds der EU („Next Generation EU“). Wir gehen nicht davon aus, dass das Gericht größere Einwände gegen das Programm hat. Um Geld geht es auch beim heutigen Treffen der EU-Finanzminister (ECOFIN-Treffen), die über eine Reform der Schuldenregeln für die Mitgliedsstaaten der EU beraten.