DAX: Aktienmärkte im Sturzflug

Bereits am Montag hatte sich eine leichte Abwärtstendenz bei den Indizes rund um den Erdball eingestellt, am Dienstag folgten schließlich massive Verluste und hielten bis zum Handelsschluss an. Damit deutet sich immer mehr eine stärker werdende Konsolidierung an, insbesondere der S&P 500 lieferte im Vorfeld gute technische Hinweise hierauf.

Nach dem Kursmassaker vom Dienstag sollten sich Investoren beim Deutschen Aktienindex DAX auf weitere Verluste unmittelbar in den Bereich von 14.226 Punkten einstellen, ein weiteres Ziel darunter könnte im Bereich von 14.000 Punkten liegen. Aber erst unterhalb von 13.947 Zählern dürften die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Rahmen dieser Konsolidierung zwischen 13.707 und 13.733 Punkten angesteuert werden.

Eine Aufwärtsbewegung ist für den DAX unter diesen Umständen nahezu ausgeschlossen, vollständigkeitshalber könnte es oberhalb von 14.590 Punkten an 14.709 Zähler aufwärtsgehen. Spätestens ab 14.818 Punkten dürfte aber eine in der aktuellen Form laufende Konsolidierung eintreten.

An der Datenfront geht es in wenigen Minuten hoch her, Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Oktober aus Deutschland stehen auf der Agenda. Um 8:45 Uhr meldet Frankreich sein Handelsbilanzsaldo aus Oktober, Italien zieht mit Einzelhandelsumsätzen aus Oktober um 10:00 Uhr nach. Europaweite Erwerbstätigenzahlen aus Q3 folgen um 11:00 Uhr, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu. Um 14:30 Uhr werden noch die Produktivität ex Agrar Q3 (endgültig) sowie die Lohnstückkosten als Q3 (endgültig) vorgestellt.