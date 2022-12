Devisen: Euro startet etwas schwächer in den Tag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0455 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,0516 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften die Marktteilnehmer unter anderem auf Produktionsdaten aus der deutschen Industrie achten. Die Zahlen werden am Morgen veröffentlicht und geben einen Hinweis auf den Zustand des wichtigen Wirtschaftsbereichs. Darüber hinaus werden in der Eurozone Wachstumszahlen für das Sommerquartal veröffentlicht. Es handelt sich jedoch nur um Detaildaten aus einer dritten Schätzung./bgf/stk