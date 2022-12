DWS setzt sich neue Ziele und plant Sonderdividende

Der Vermögensverwalter DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007) kündigte am Mittwoch im Rahmen eines Investorentages seine weiterentwickelte Strategie sowie finanzielle Ziele für 2025 an.

Dabei strebt das Unternehmen ab 2025 eine Ausschüttungsquote von rund 65 Prozent an. Vorbehaltlich der Kapitalbindung für organische und anorganische Wachstumsinitiativen erwartet das Unternehmen im Jahr 2024 eine außerordentliche Dividende von bis zu 1 Mrd. Euro.

In diesem Jahr wurde den Aktionären für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie ausgeschüttet. Beim derzeitigen Kursniveau von 32,50 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,15 Prozent. Seit dem Börsengang wurde die Dividende jedes Jahr erhöht. Im Jahr 2019 wurde erstmals eine Dividende bezahlt (1,37 Euro). Die Hauptversammlung findet am 15. Juni 2023 statt.

Die DWS kündigte eine Reihe neuer Finanzziele an, die im Laufe der nächsten Jahre erreicht werden sollen. Der Gewinn je Aktie soll bis 2025 auf 4,50 Euro (2021: 3,90 Euro) steigen. Es wird eine bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation unter 59 Prozent in 2025 sowie eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für im Bereich Passive verwaltete Vermögen von mehr als 12 Prozent bis 2025 erwartet.

Der Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1956 gegründet. Das verwaltete Vermögen betrug zum Stand 30. September 2022 rund 833 Mrd. Euro und es werden rund 3.900 Mitarbeiter beschäftigt. Mit knapp 79,5 Prozent der Anteile ist die Deutsche Bank der größte Anteilseigner der DWS. Die Nippon Life Insurance Company hält 5 Prozent. Die DWS notiert seit dem 23. März 2018 an der Börse. Der Ausgabepreis lag bei 32,50 Euro.

Redaktion MyDividends.de