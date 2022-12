EQS-News: Mondia: Warum digitale Inhalte die Antwort für Markenbindung sind (Von Paolo Rizzardini)

EQS-News: Mondia / Schlagwort(e): Sonstiges

Mondia: Warum digitale Inhalte die Antwort für Markenbindung sind (Von Paolo Rizzardini)



07.12.2022 / 15:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Warum digitale Inhalte die Antwort für Markenbindung sind (Von Paolo Rizzardini) Hervorragende digitale Inhalte können kundenspezifisch, interaktiv und trendy sein, was Schlüsselfaktoren für die Bindung sind Von Paolo Rizzardini, CEO von Mondia Digital (https://Mondia.com/) Verbraucher möchten kein 08/15-Angebot, wenn es um Markenbindung geht. Sie möchten unvergessliche, auf sie zugeschnittene Kundenerfahrungen. Digitale Inhalte stehen bereit, um diese Erfahrungen zu bieten. Derzeit gibt es weltweit 5 Milliarden (http://bit.ly/3Fe8LBp) aktive Internetnutzer – was zwei Dritteln der Weltbevölkerung entspricht. Diese Zahl ist seit 2021 um 200 Millionen Personen gestiegen. Eine Person verbringt im Durchschnitt über sechs Stunden täglich online (http://bit.ly/3OPciZX). Fast alle dieser Personen sind auch in den Social Media aktiv und 80 % (https://bit.ly/3OPciZX) greifen über ihre Mobiltelefone auf Inhalte zu. Die Welt ist online, und der effektivste Weg, sie zu erreichen, geht unbestreitbar über digitale Inhalte. Digital Content-Marketing (DCM) erfordert die Erstellung und das Teilen von relevantem, wertvollem markenbezogenem Content. Laut der Marktforschung ( http://bit.ly/3VlgzH4 ) beinhalten die wichtigsten Auswirkungen von DCM eine „kognitive und emotionale Ansprache unter Einbeziehung von Handlungsanreizen, die eine markenbezogene sinnstiftende Identifizierung und ein entsprechendes eigenmotiviertes Verhalten der Kunden fördert”. Diese Auswirkungen tragen wiederum zu Nebenwirkungen wie einer verbesserten Wertschätzung und einem gesteigerten Markenwert bei. Einfacher ausgedrückt: Effektive digitale Inhalte beinhalten einen Mehrwert für die Beziehung zwischen Verbraucher und Marke und unterscheiden Ihre Marke von den Wettbewerbern. Sie sorgen für eine bessere Kundenerfahrung und helfen dabei, Ihren Gewinn zu steigern. Sie fördern außerdem die Markenbindung und das Vertrauen. Da es wesentlich wertvoller ist, einen Kunden zu behalten als ihn zuvor anzuziehen, sollten Attribute zur Kundenerhaltung wie die Kundenbindung priorisiert werden. Markenbindung beinhaltet die Stärkung der emotionalen und psychologischen Beteiligung, die ein Nutzer gegenüber einer Marke aufweist. Glücklicherweise können ausgezeichnete digitale Inhalte kundenspezifisch, interaktiv und trendy sein, was Schlüsselfaktoren für die Bindung sind. Was sind gute digitale Inhalte? Die Bindung hängt von Ihrer Fähigkeit ab, den Content auf Ihr Publikum zuzuschneiden und ihn mit der Markenidentität und dem Markenwert zu verknüpfen. Je kundenorientierter und je wertvoller Ihr Content ist, desto mehr Anklang wird dieser bei den Nutzern finden und desto mehr werden sie danach suchen. Der entscheidende Punkt dabei ist, einen sorgfältigen und wohlüberlegten Ansatz zu wählen. 83 % (http://bit.ly/3OQv3fW) der Vermarkter sind der Auffassung, dass hochwertigerer Content in geringerem Umfang effektiver ist als Content mit niedriger Qualität und hoher Quantität. Ein einziges virales Video weist eine überdimensionale Rendite im Vergleich mit nicht personalisiertem Massen-Content auf. Inhalte, die Ihre Markenwerte widerspiegeln, sind am beliebtesten bei globalen Vermarktern (47 % (https://bit.ly/3OQv3fW) sehen dies als Priorität an), da es sich um interaktive, witzige und trendige Inhalte, mit denen man sich identifizieren kann, handelt. Was die Effektivität angeht, so haben witzige Inhalte eine überdimensionale Wirkung (https://bit.ly/3OQv3fW) , gefolgt von interaktivem Content oder authentischem Content bzw. Inhalten mit Einblicken hinter die Kulissen. Die Macht der digitalen Inhalte wird klar, wenn man berücksichtigt, dass es sich um eine Form der Kommunikation in beide Richtungen handeln kann. Wenn man es den Verbrauchern erlaubt, sich aktiv mit dem Content zu befassen, persönliche Empfehlungen und Umgebungen zu erleben und die Kontrolle über die Empfehlungen und die Markenbindung zu übernehmen, unterstützt dies eine tiefere Beziehung zwischen Verbraucher und Marke, als dies jemals zuvor möglich war. Interaktiver Content wie Umfragen, Spiele und Augmented Reality machen derzeit 45 % (https://bit.ly/3OQv3fW) der Social Media-Inhalte aus. Welche Form sollten digitale Inhalte annehmen? Digitale Inhalte umfassen eine Reihe von Medien, vom Verfassen längerer Artikel bis hin zu Kurzvideos, Spielen, Podcasts, Infografiken und vielem mehr. Videos bleiben 2022 das wichtigste Medienformat für Contentmarketing (https://bit.ly/3OQv3fW), wobei der Anteil der Kurzvideos rapide zunimmt, angetrieben durch das Aufkommen von TikTok und Instagram Reels. Blogs, Bilder und Infografiken stellen ebenfalls beliebte Content-Arten dar. Social Media sind der weltweit führende Marketingkanal (https://bit.ly/3OQv3fW), wobei Instagram, YouTube und Facebook das Ranking dieser Plattformen anführen. Facebook weist im Vergleich zu den anderen Plattformen die beste Rendite auf. Gemäß einer kürzlich durchgeführten Studie ( http://bit.ly/3EOwS8n ) kann der Einsatz der interaktiven Merkmale von Social Media-Plattformen die Kundenbindung verbessern, was bisher jedoch noch zu wenig genutzt wird. Der wirkungsvollste Content erzählt eine Geschichte. Online-Verbraucher, insbesondere diejenigen der jüngeren Generationen, sind digitalversiert und zu reflektiert, um auf althergebrachte Werbebotschaften hereinzufallen. Sie möchten das Gefühl haben, dass ihre Lieblingsmarken auf authentische Weise kommunizieren und Narrative erzählen, die zeigen, wie sie ihre Werte und Ziele umsetzen. Wer relevant sein will, muss gut zuhören können Sie können keinen Content erstellen, der die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllt, wenn Sie nicht wissen, wie diese Bedürfnisse eigentlich aussehen. Außerdem kann man keinen ansprechenden Content erstellen, wenn man nicht weiß, worauf sie ansprechen. Nutzungsanalysen und Kundenforschung sind wesentliche Bestandteile einer umfassenden Strategie hinsichtlich digitaler Inhalte. Glücklicherweise eignen sich digitale Inhalte gut für eine Datenanalyse. Entscheidend hierbei ist, die Daten auf eine Weise zu verwenden, die eine Beziehung zu den Nutzern aufbaut, und einen klaren Schwerpunkt auf die Nutzererfahrung statt auf abstrakte Marketing-Kennzahlen zu legen. Mondia Digital bietet ausgeklügelte Tools und Plattformen für die Kundenbindung Mondia Digital ermöglicht es globalen Unternehmensmarken, ihre Kunden digital durch Premium-Unterhaltungslösungen anzusprechen, die eine schnellere Markteinführung, Skalierbarkeit und kontinuierliche Innovationen bieten. Bei der mENT-Plattform von Mondia Digital handelt es sich um ein umfassendes digitales Erlebnis für Unternehmen, um ihren Kunden die beste digitale Unterhaltung anbieten zu können. Die fortschrittliche Gestaltung der Nutzererfahrung durch mENT übertrifft die führenden Standards der Unterhaltungsbranche und unterstützt nahtlos zahlreiche Contentarten. Merkmale wie Favoriten, Suchfunktionen, produktinterne Werbung, automatisches Laden von Inhalten, Contentbewertungen, Teilen und eine verbesserte Kommunikation tragen alle zu einer stärken Kundenbeteiligung und -bindung bei. Zusätzlich zur Bereitstellung von personalisierten digitalen Erfahrungen für die Endbenutzer durch die contentunabhängigen Plattformen verwaltet Mondia Digital den vollständigen Kundenlebenszyklus, um ein Höchstmaß an Kundenbindung und -zufriedenheit zu gewährleisten. Ihre umfassende Bibliothek mit Premiuminhalten umfasst und verwaltet über 80 Millionen Inhaltselemente einschließlich aus (u.a.) den Bereichen Spiele, Musik, Videos, Sport, Kinderunterhaltung und Gesundheit. Veröffentlicht von der APO Group im Namen von Mondia.

07.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com