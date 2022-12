OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Lampe Asset Management besetzt ...

Lampe Asset Management besetzt Nachhaltigkeitskomitee neu Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) - Lampe Asset Management GmbH (LAM), die Asset-Management Tochter der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, besetzt sein Nachhaltigkeitskomitee zum 5. Dezember 2022 neu. Das Nachhaltigkeitskomitee der LAM unterstützt und berät das Portfoliomanagement in der Ausgestaltung der nachhaltigen Anlagestrategien. Zu den neu berufenen Mitgliedern gehören Timo Busch, Professor für BWL, inbesondere Energie- und Umweltmanagement an der School of Business, Economics and Social Science der Universität Hamburg, Anna Rohlfing-Bastian, Professorin für Rechnungswesen, insbesondere Management Accounting der Goethe-Universität Frankfurt am Main, und Zacharias Sautner, Professor für Finance an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt. Das Nachhaltigkeitskomitee der LAM wurde 2019 gegründet und tagt quartalsweise zusammen mit dem Portfoliomanagement und der Geschäftsleitung des Asset Managers. Dabei unterstützt das Komitee das Portfoliomanagement durch das Einbringen neuester Erkenntnisse aus der Wissenschaft und die Einordnung gegenwärtiger und geplanter Entwicklungen in den vielfältigen Facetten der Nachhaltigkeit. Dadurch ermöglicht das Komitee dem Portfoliomanagement, im Dialog mit Unternehmen auf die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen in der Unternehmenspolitik hinzuwirken und kritische Geschäftspraktiken zu thematisieren. Für die Berufung der Komitee-Mitglieder werden deshalb insbesondere Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Governance, Sustainability und Finance berücksichtigt. "Wir freuen uns, mit Timo Busch, Anna Rohlfing-Bastian und Zacharias Sautner drei renommierte und ausgewiesene Experten aus unterschiedlichen Disziplinen für unser Nachhaltigkeitskomitee gewonnen zu haben", sagt Frank-Peter Martin, Geschäftsführer der Lampe Asset Management GmbH. "Der wechselseitige Austausch des Komitees mit unseren Analysten und Portfoliomanagern schafft optimale Voraussetzungen für fundierte Anlageentscheidungen im Sinne der Nachhaltigkeitspräferenzen unserer Kunden." Den Vorsitz des Komitees übernimmt im ersten Jahr Zacharias Sautner: "Wir freuen uns als konstruktiver Sparringspartner die LAM unterstützen zu dürfen und somit wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis einbringen zu können." Mehr erfahren: http://www.hal-privatbank.com/asset-management/lampe-asset-management Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG HAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus. Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet HAUCK AUFHÄUSER LAMPE Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. Pressekontakt: Vincent Teichmann Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Telefon: +49 69 2161 1429 mailto:vincent.teichmann@hal-privatbank.com http://www.hal-privatbank.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115618/5388564 OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG