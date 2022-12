Precisely erreicht die Amazon RDS Ready Product Auszeichnung für Datenintegration

Die Auszeichnung unterstreicht die kontinuierliche Unterstützung von Unternehmen beim Erreichen ihrer IT-Ziele durch Flexibilität, umfangreiche Services und das Innovationstempo von AWS.

Precisely, der weltweit führende Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat die Auszeichnung Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Ready Product erhalten, die ein Teil des Amazon Web Services (AWS) Service Ready Program ist. Diese Auszeichnung bestätigt, dass die Precisely Connect Datenintegrationslösung eine erfolgreiche Integration mit Amazon RDS vorweisen kann.

Das Erreichen der Amazon RDS Ready Product Service Validierung zeichnet Precisely als Mitglied des AWS Partner Networks (APN) mit einem Produkt aus, das Amazon RDS vollständig unterstützt und allgemein für AWS-Kunden verfügbar ist. AWS Service Ready Partner haben nachweislich erfolgreich Produkte entwickelt, die mit AWS-Produkten und -Services integriert sind und AWS-Kunden dabei helfen, ihre Technologie produktiv zu evaluieren und zu nutzen - und zwar in großem Umfang und mit unterschiedlichen Komplexitätsgraden.

"Precisely ist stolz darauf, die AWS Service Ready Product Auszeichnung zu erhalten, denn das bedeutet, dass Precisely Connect die hohen Anforderungen erfüllt, die AWS an Best Practices stellt", sagte Eric Yau, Chief Operating Officer bei Precisely. "Unsere gemeinsamen Kunden können nun vertrauensvoll Daten aus ihren aktuellen Systemen auf AWS nutzen - und so ihr wahres Potenzial freisetzen und leistungsstarke Geschäftseinblicke mit fortschrittlicher Analytik fördern."

Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Service Ready-Programm ins Leben gerufen. Es soll Kunden dabei helfen, Lösungen zu finden, die in AWS-Produkte und -Services integriert sind, damit sie weniger Zeit mit der Evaluierung neuer Tools und mehr Zeit mit der Skalierung ihrer Nutzung von Lösungen verbringen, die in AWS Services integriert sind.

Precisely Connect hilft Unternehmen bei der nahtlosen Integration von Daten aus alten Systemen, einschließlich Mainframe, in Cloud- und Datenplattformen der nächsten Generation mit einer Lösung, die Batch- und Echtzeit-Ingestion für erweiterte Analysen, umfassendes maschinelles Lernen und nahtlose Datenmigration unterstützt. Die Lösung nutzt das Fachwissen, das Precisely über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat, um Kunden beim Zugang und der Integration von komplexen Daten zu helfen, und ermöglicht es ihnen, das Datenpotenzial für eine sicherere Entscheidungsfindung freizusetzen.

Erfahren Sie hier mehr über die Zusammenarbeit von Precisely und AWS.

Über Precisely

Precisely ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Datenintegrität und unterstützt über 12.000 Kunden in über 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, mit Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in Sachen Daten. Preciselys Produkte in den Bereichen Datenintegration, Datenqualität, Data Governance, Location Intelligence und Data Enrichment unterstützen bessere unternehmerische Entscheidungen und fördern bessere Ergebnisse. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005468/de/

Medienkontakt Emma Forrest press@precisely.com