Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Volksentscheid Klima

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Volksentscheid Klima:

Es ist ein unwürdiger Eiertanz, den der Senat um den Termin für die von 180.000 wahlberechtigten Berlinerinnen und Berlinern durchgesetzte Volksabstimmung über strengeren Klimaschutz aufführt. Natürlich wäre es vernünftig gewesen, den Volksentscheid mit den Wiederholungswahlen am 12. Februar 2023 abzuhalten. Das entspräche dem Geist direkter Demokratie. Jetzt wird getrennt abgestimmt, wahrscheinlich am 26. März. Die Grünen zieren sich noch; aber je weiter die Zeit voranschreitet, desto weniger machbar wird ein gemeinsamer Termin, den die SPD nie wollte. Vielleicht ist ein eigener Termin ganz gut. Dann bekommen die konkreten Möglichkeiten für verschärften Klimaschutz mehr Aufmerksamkeit als in einem Wahlkampf ums Rote Rathaus./yyzz/DP/mis