Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Krankenhausfinanzierung

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Krankenhausfinanzierung:

Gesundheitsminister Karl Lauterbach und seine Kommission haben Bemerkenswertes vorgeschlagen: Nicht mehr allein die Menge der Patienten soll Kliniken Umsatz bringen, nun wird auch das Vorhandensein der Behandlungsmöglichkeit berechnet, eine Vorhaltepauschale also. Das vermindert den Druck, möglichst schnell möglichst viel zu behandeln ... Und ein flächendeckendes Basisangebot soll wohnortnahe Versorgung garantieren. Das ist gut für den ländlichen Raum. In Ballungsgebieten aber muss ein Teil der Klinken weg. Das jedoch ist Ländersache. So gut die Vorschläge zunächst sind

- eine echte Reform gelingt nur im Gleichklang von Bund und Ländern.

Das wäre wirklich revolutionär./yyzz/DP/mis