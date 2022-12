Schlag gegen Reichsbürger - Bundesanwalt meldet 25 Festnahmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Am Mittwochmorgen sind nach Angaben der Bundesanwaltschaft 25 Personen wegen des Verdachts einer Zugehörigkeit oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung festgenommen worden.

Hintergrund sind offenbar Umsturzpläne durch sogenannte Reichsbürger. "Seit heute Morgen findet ein großer Anti-Terror-Einsatz statt", twitterte Justizminister Marco Buschmann. "Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem Reichsbürger-Milieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war." Die meist rechtsgerichteten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an.

In den frühen Morgenstunden seien die Festnahmen auf Grundlage von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs erfolgt, teilte die Bundesanwaltschaft weiter mit. Bei den mutmaßlichen Vereinigungsmitgliedern handele es sich um deutsche Staatsangehörige. Medienberichten zufolge fanden Durchsuchungen in etlichen deutschen Städten, darunter in Berlin statt.

