Tagesausblick für 08.12.: DAX schwächelt. Öl bricht ein!

Unternehmen im Fokus

Airbus wird nach eigenen Angaben 2022 nicht so viele Maschinen ausliefern wie zunächst geplant. Grund sind anhaltende Lieferkettenprobleme. Der DAX®-Wert sank daraufhin unter das Novembertief. DWS plant Meldungen zufolge eine Sonderdividende. Die Aktie schob sich daraufhin über die Widerstandsmarke von EUR 30,80. Gerresheimer kann von positiven Analystenkommentaren nicht profitieren. Vielmehr brach die Aktie deutlich ein und sank dabei unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Der bisher milde Winter drückt auf den Kurs von K+S. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober. Aufatmen bei GlaxoSmithKline, Sanofi und Pfizer. Das Gericht in Florida hat eine Klage wegen angeblicher Krebsrisiken von Zantac, einem Mittel gegen Sodbrennen, abgelehnt. Die Aktien reagierten mit teils kräftigen Kursaufschlägen. Allerdings sind noch Verfahren in anderen US-Bundesstaaten anhängig. Puma konnte heute die gestrigen Verluste zwar wieder ausgleichen. Dennoch fehlt dem Papier aktuell die Aufwärtsdynamik. Weder Adidas noch Puma konnten bisher von der Fussball-WM profitieren. Der neue VW-Chef Oliver Blume feilt in diesen Tagen an einer neuen Ausrichtung. Am 15. Dezember 2022 will Blume seine Pläne dem Aufsichtsrat vorlegen. Die VW-Aktie gab heute rund ein Prozent ab.