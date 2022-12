Tesla – E-Autopionier überzeugt mit attraktiver Wachstumsstory!

Werbung

Tesla Motors – Aktienverkäufe durch Elon Musk sorgen für Abgabedruck

Der US-E-Autopionier Tesla gehört zu den spannendsten Storys im Automobilsektor. Tesla Motors hat sich unter der Ägide des visionären CEO und Firmengründers Elon Musk im Jahr 2003 von einem Startup-Unternehmen zum weltweit führenden Player im Megamarkt für Elektromobilität gemausert und fährt Wettbewerbern wie General Motors, Volkswagen oder BMW mit dem Absatzerfolg bei populären Modellreihen wie dem Model 3 oder dem Model Y meilenweit davon. Zuletzt kam der Aktienkurs bei Tesla Motors jedoch deutlich unter Druck. Dies war jedoch weniger dem Abschneiden im operativen Kerngeschäft als vielmehr den ambitionierten Plänen von Konzernchef Elon Musk geschuldet. Musk sorgte bereits Mitte des Jahres mit einem spektakulären Übernahmeangebot für den Kurznachrichtendienst Twitter für Schlagzeilen. Nachdem die geplante Milliardenübernahme zwischenzeitlich aufgrund von Vorwürfen bezüglich der hohen Zahl angeblicher Fake-Accounts bei Twitter zu scheitern drohte, konnte man sich Anfang November mit dem Twitter-Management schließlich doch noch auf eine Übernahme verständigen. Stolze 44 Mrd. USD lässt sich Elon Musk den Kauf des wohl bekanntesten Kurznachrichtendienstes kosten. Da Musk den Großteil der Kaufsumme durch den Verkauf von Tesla-Anteilsscheinen finanziert, kam auch die Aktie des E-Autobauers zuletzt massiv unter Druck. Nachdem bekannt wurde, dass Tesla Großaktionär Musk sich allein im November 2022 von mehr als 20 Millionen Tesla-Anteilsscheinen getrennt hatte, markierte der Aktienkurs von Tesla Ende vergangenen Monats bei knapp 172 USD den tiefsten Kurs seit mehr als einem Jahr. Zum Vergleich: Anfang November 2021 hatte Tesla Motors bei 413 USD noch ein neues Allzeithoch markiert.

Überzeugende Q3-Zahlen – Tesla toppt beim Ergebnis die Erwartungen deutlich!

Operativ konnte Tesla Motors zuletzt erneut mit einem deutlich besser als erwarteten Zahlenwerk für das dritte Quartal überzeugen. So verbesserte sich der Gewinn je Aktie im Vorjahresvergleich deutlich von 69 Cents auf 1,05 USD je Aktie, womit die Konsenserwartungen von 1,00 USD übertroffen werden konnten. Bei den Umsatzerlösen wurde ebenfalls ein kräftiger Anstieg von 55,95 % auf 21,45 Mrd. USD verzeichnet, womit man im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten hatte. Da man die anhaltenden Lieferkettenprobleme mittlerweile deutlich besser im Griff hat als noch zu Jahresbeginn, konnte man die anhaltend starke Nachfrage vor allem bei beliebten Mittelklassemodellen wie dem Model 3 oder dem Model Y besser bedienen und setzte im abgelaufenen Quartal 343.836 Modelle ab, nachdem man im Vorquartal lediglich einen Gesamtabsatz von 254.695 Modellen zu verzeichnen hatte. Trotz der nach wie vor hohen Energie- und Rohstoffkosten konnte Tesla Motors einmal mehr auch in puncto Profitabilität überzeugen. So lag die bereinigte operative Gewinnmarge mit 17,2 % nicht nur deutlich über Vorquartal (14,6 %). Auch gegenüber Konkurrenten wie General Motors (Q3: 10,2 %) oder BMW (Q3: 8,9 %) hatte Tesla Motors die Nase in puncto Profitabilität vorn und konnte seine Ausnahmestellung erneut ausbauen.

Rekordergebnis in Q4 erwartet – Vorbestellungen für Cybertruck erreichen mehr als 1,5 Millionen!

Nach dem unerwartet starken Abschneiden in Q3 rechnet Elon Musk im Schlussquartal mit einem weiteren Rekordergebnis. Zwar dürfte man das hochgesteckte Ziel, die Absätze gegenüber dem Vorjahreswert von 936.000 Modellen um 50 % zu steigern, aufgrund der nach wie vor anhaltenden Lieferkettenprobleme nicht ganz erfüllen können. Allerdings geht CFO Zach Kirkhorn davon aus, dass Tesla Motors aufgrund der weiterhin starken Nachfrage und der rekordhohen Zahl an Vorbestellungen für die kommenden Jahre von einem Absatzplus von mehr als 50 % pro Jahr aus. Neben der starken Nachfrage bei klassischen E-Autos wie dem Model 3 oder dem Model Y sowie den im Premiumsegment angesiedelten Model S und Model X dürfte sich auch der Einstieg ins Nutzfahrzeugsegment für Tesla Motors auszahlen. Hier hatte der E-Autopionier bereits im November 2019 mit der Präsentation des Cybertrucks für Aufsehen gesorgt. Das futuristisch anmutende Vehikel besticht nicht nur durch seine schnörkellose und kompakte Bauweise. Mit einem Stauraum von rund 100 Kubikfuß (ca. 2,83 m³) und einer Gesamtnutzlast von bis zu 6,35 t bietet der Cybertruck genügend Platz und kann außerdem in der mit drei Elektromotoren ausgestatteten Premiumversion mit einer Akkuladung bei einer Spitzengeschwindigkeit von 210 km/h mehr als 800 km zurücklegen. Dank der Karosserie aus gehärtetem Edelstahl gilt der Cybertruck als nahezu unzerstörbar, zumal die Front- und Heckscheiben ebenfalls mit speziellem Sicherheitsglas geschützt sind. Marktbeobachtern zufolge hat der Cybertruck enormes Potenzial und könnte sich zu einem absoluten Megaseller für Tesla Motors entwickeln. Denn derzeit sitzt Tesla Motors auf rund 1,5 Millionen Vorbestellungen für den neuen Cybertruck, der voraussichtlich ab Mitte 2023 für knapp 42.000 USD in der Basisversion auf den Markt kommen wird.

Tesla will Markt für E-Trucks erobern!

Auch im Zukunftsmarkt für sogenannte E-Trucks will Tesla Motors künftig ganz vorne mitmischen. Dabei setzt der visionäre Konzernchef Elon Musk auf das kürzlich vorgestellte Serienmodell des Tesla Semi. Eigentlich hätte der mit drei Hochleistungs-E-Motoren vom Typ Tesla Plaid bereits 2019 ausgeliefert werden sollen. Aufgrund von Lieferkettenproblemen und der Covid-19-Pandemie konnte Tesla Motors erst jetzt die ersten Modelle des Tesla Semi mit drei Jahren Verspätung an seinen ersten Kunden, den US-Snack- und Softdrinkgiganten Pepsi, ausliefern. Bislang hält sich Tesla Motors mit konkreten Angaben zu Reichweite und Ladekapazität des neuen E-Trucks eher bedeckt. So verfügt der neue E-Lkw aus dem Hause Tesla voll beladen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 37,2 t über eine Reichweite von rund 500 Meilen (ca. 805 km), bei einem Gesamtverbrauch von knapp 2 MW/h. Nach Aussage von CEO Elon Musk liegt der Verbrauch tatsächlich wohl bei 1,7 MW/h, wobei man hier auf gutem Weg ist, den Verbrauch mittelfristig auf 1,5 MW/h zu reduzieren. Damit avanciert der Tesla Semi bei reinen E-Truck-Modellen deutlich vor der Konkurrenz, zumal der eActros Long Haul von Daimler Truck mit einer Gesamtnutzlast von 40 t lediglich eine Reichweite von 400 km schafft. Auch preislich ist der Tesla Semi durchaus attraktiv: Während die Basisversion mit einer Reichweite von 300 Meilen (ca. 483 km) für rund 150.000 USD zu haben ist, liegt der Preis für die Vollversion mit 800 km bei rund 180.000 USD, wobei sich die Anschaffung für gewerbliche Anbieter durchaus lohnt. Neben den üblichen Extras wie der riesigen, bruchsicher konstruierten Frontscheibe, integrierten Touchscreen-Displays im komfortablen Fahrercockpit und integriertem Kameraüberwachungssystem liegen die Betriebskosten des Tesla Semi 20 % unter dem eines herkömmlichen Diesel-Lkw. Entsprechend groß ist auch die Resonanz auf den neuen E-Truck. Neben Pepsi haben auch WalMart, der US-Lebensmittelgroßhändler Sysco und Deutsche Post DHL bereits Vorbestellungen für den Tesla Semi platziert.

Teuer, aber gut: Tesla bietet attraktive Langfriststory

Die Aktie des E-Autobauers Tesla Motors bietet damit weiterhin eine attraktive Langfriststory, zumal es Tesla verstanden hat, sein Produktportfolio in den vergangenen Jahren konsequent auszubauen und passend zu ergänzen. Mit der Gigafactory avanciert Tesla nicht nur zum führenden Hersteller für Lithium-Ionen-Akkus, sondern bietet seinen Kunden mit der Tesla-Powerwall in Verbindung mit den hauseigenen Solardachziegeln das passende Equipment für eine hauseigene, autarke Stromversorgung inklusive Lademöglichkeit für das E-Auto in der Garage. Auch im eigentlichen Kerngeschäft dürfte Tesla bis auf Weiteres das Maß aller Dinge bleiben. Mitte 2023 will Tesla dem Vernehmen nach ein neues Makeover des bekannten Megasellers „Model 3“ auf den Markt bringen, das neben neuen Design-Features dank weniger Komponenten und einer etwas weniger luxuriösen Innenausstattung auch preislich Akzente setzen wird. Gelingt es Tesla, die Lieferkettenprobleme zeitnah in den Griff zu bekommen, sollte man in 2023 nicht zuletzt dank des Cybertrucks und des Tesla Semis voll durchstarten. Fundamental bleibt Tesla weiterhin ambitioniert bewertet. Nach einem Gewinn von 4,12 USD für das laufende Fiskaljahr rechnet der Analystenkonsens bis 2025 mit einem EPS von 7,96 USD. Damit fällt das KGV auf Basis der Schätzungen für 2025 mit 23,5 recht sportlich aus.

