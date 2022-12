Börsen ohne Schwung - Fed-Entscheid wirft Schatten voraus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Verunsichert von trüben Konjunkturaussichten und dem Rätselraten um das Zinstempo der Notenbanken sind Europas Anleger am Donnerstag in Deckung geblieben.

Dax EuroStoxx50 traten am Vormittag bei 14.256 und 3921 Punkten auf der Stelle. Die Kursrally der vergangenen Wochen habe dem deutschen Leitindex die Kraft genommen, die ihm jetzt zu einer Jahresendrally fehle, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Broker CMC Markets. "Zu viel an Erwartung und Hoffnung in Sachen Inflation und Rezession wurde eingepreist, so dass es schon geldpolitische und wirtschaftliche Wunder bräuchte, um den Markt aus seiner vorweihnachtlichen Lethargie zu reißen."

Börsianer rechneten mit wenigen frischen Impulsen im Handelsverlauf, da so gut wie keine relevanten Daten erwartet wurden. Aus den USA stehen lediglich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an.

FED-ENTSCHEID WIRFT SEINEN SCHATTEN VORAUS

Im Vorfeld der Zinsentscheidung in den USA in der kommenden Woche hielten sich die Anleger lieber bedeckt, sagten Börsianer. Der Goldpreis stagnierte bei 1785 Dollar je Feinunze. Der Dollar-Index, der die Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, lag nur 0,2 Prozent höher bei 105,35 Punkten. Während die Anleger fest damit rechneten, dass die US-Notenbank Fed ihr Straffungstempo bald verlangsamen wird, schürten die zuletzt positiven Beschäftigungs-, Dienstleistungs- und Fabrikdaten aus den Vereinigten Staaten Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs.

"Die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der USA unterstützt bislang längerfristig höhere Zinssätze", sagte Erick Muller, Investmentstratege bei der Privatbank Muzinich & Co. "Gleichwohl erwarten wir, dass wir in den USA in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wahrscheinlich eine technische Rezession erleben werden." Als Grund nannte er die verzögerten Auswirkungen der geldpolitischen Maßnahmen auf die Wirtschaft. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer geht immer noch davon aus, dass die Fed die Zinsen als nächstes um 50 Basispunkte anhebt statt wie zuvor um 75 Basispunkte.

ÖLPREISE STEIGEN - PREISDECKEL STÖRT ABLÄUFE

Die Ölpreise stiegen in der Hoffnung, dass die Lockerung der strikten Corona-Maßnahmen in China die Nachfrage wiederbeleben wird. Ein Fass der Nordseesorte Brent verteuerte sich um rund ein Prozent auf 78,10 Dollar. Auch die Aussicht auf ein verknapptes Angebot stützte die Preise. Bei der Überfahrt einiger mit russischem Öl beladenen Tanker von Schwarzmeerhäfen zum Mittelmeer kommt es zu Verzögerungen. Rund 20 Schiffe stauen sich derzeit in türkischen Gewässern, was mit veränderten Versicherungsanforderungen nach Einführung des EU-Preisdeckels für russisches Öl zu tun hat. Die Warteschlangen deuteten darauf hin, dass "das verfügbare Angebot aus dem Schwarzen Meer bereits von der Strafmaßnahme betroffen ist", sagte Analyst Tamas Varga vom Ölmakler PVM. "In einem gesunden Wirtschaftsklima wäre eine solche Entwicklung gleichbedeutend damit, den Startschuss im Rennen zurück in Richtung 100 Dollar zu geben."

AROUNDTOWN MIT KURSSPRUNG

Am Aktienmarkt schlugen trübe Aussichten den Anlegern von British American Tobacco auf den Magen. Die Aktien verloren in London 2,6 Prozent. Der Zigarettenhersteller rechnet angesichts höherer Zinsen und einem starken US-Dollar mit steigenden Finanzierungskosten. Zudem bleibe das Geschäft in den USA unter Druck, was auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und eine Normalisierung der Konsumgewohnheiten nach Abflauen der Corona-Pandemie zurückzuführen sei.

Für Aufsehen sorgte ein Kurssprung bei Aroundtown von mehr als elf Prozent. Die Papiere des Immobilien-Unternehmens werden künftig im Auswahlindex EuroStoxx Select Dividend 30 vertreten sein, wie der Investmentinformationsanbieter Qontigo mitteilte.

