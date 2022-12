China tastet sich aus Zero Covid heraus

Nun „Zero-Covid-Light“ in China

US-Bankmanager sind skeptisch

Achtung, um 11 Uhr wird gewarnt

Nach Protesten in der Bevölkerung hat China im Kampf gegen die Corona-Pandemie seine harten Null-Covid-Maßnahmen gelockert. Die Zentralregierung verkündete gestern einen neuen Zehn-Punkte-Plan. Dazu gehören Regelungen zu Lockdowns. Künftig sollen diese nicht willkürlich auf ganze Bezirke oder Städte ausgeweitet werden. Außerdem wurde die Testpflicht gelockert: So sind für Reisende keine PCR-Tests mehr vonnöten. Diese modifizierte Marschroute wurde an den Märkten verhalten aufgenommen, weil es schon in den Tagen zuvor Signale in diese Richtung gab. Die Maßnahmen bedeuten keine Abkehr von der Zero-Covid-Politik, sondern lediglich eine weniger restriktive Umsetzung als bisher. Die Kommunistische Partei möchte Erleichterung schaffen, ohne die Kontrolle über die Fallzahlen zu verlieren. Da die chinesischen Impfstoffe nur unzureichend schützen, bleibt die Frage, wie die Regierung auf den absehbaren Anstieg der Fallzahlen reagieren wird. Zudem sind die „Vulnerablen“ unzureichend geboostert, es fehlt an „natürlicher“ Immunität und an Intensivbetten. Immerhin: Ein Schritt in die richtige Richtung! China reagiert damit auch auf die wirtschaftliche Schwäche im Land. Die Lockdowns bremsen die Wirtschaft ab, die Konsumenten sind verunsichert. Als weiterer Beleg hierfür dienen die gestern veröffentlichten Handelsdaten: Die Exporte fielen im November im Jahresvergleich um 8,7 %, der größte Rückgang seit Beginn der Pandemie.Am Dienstag äußerten sich eine Reihe von US-Bankchefs skeptisch zu den Aussichten für die US-Wirtschaft. Dies drückte auch gestern auf die Stimmung an den Aktienmärkten. Topmanager von Goldman Sachs, JPMorgan und Bank of America schürten Rezessionsängste. So Jamie Dimon, CEO von JPMorgan: Zwar seien Verbraucher und Unternehmen derzeit in „Good Shape“, aber das könne nicht mehr lange so bleiben, weil die Inflation die Kaufkraft erodiere. Auch sein Kollege David Solomon von Goldman Sachs beobachtet eine Verlangsamung des Wachstums: „Wenn ich mit unseren Kunden spreche, klingen sie extrem vorsichtig“, so Salomon im Rahmen einer Bankenkonferenz. Nach unserer Prognose wird die US-Wirtschaft im nächsten Jahr einer Rezession entgehen. Unsere Prognose eines „Soft Landing“ in den USA ist ein „Close Call“, eine enge Entscheidung. Man wird am Ende, wie beim Tennis, genau hinsehen müssen, ob der Ball vor oder hinter der Linie gelandet ist.Heute ist der bundesweite Warntag: Unter anderem wird um 11 Uhr das Cell-Broadcast-Verfahren getestet. Möglichst viele Bürger werden dann idealerweise eine Probewarnung auf ihr Mobiltelefon erhalten. Darüber hinaus ist die Agenda recht dünn. Um 13 Uhr hält EZB-Chefin Lagarde die Eröffnungsrede der Jahreskonferenz des European Systemic Risk Board (ESRB).