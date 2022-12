Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag in einem impulsarmen Handel etwas gesunken. Bis zum Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 142,40 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,77 Prozent.

Der Handel verlief am Vormittag ruhig. In der Eurozone wurden keine wichtigen Daten veröffentlicht. Es wird allerdings noch eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet. Lagarde hat die letzte Gelegenheit, etwas zum Thema Geldpolitik zu sagen, bevor die sogenannte Schweigephase vor der Ratssitzung in der kommenden Woche einsetzt.

In den USA stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender. Die US-Notenbank orientiert sich bei ihrer Geldpolitik auch stark am Arbeitsmarkt. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt sehr robust. Die Knappheit an Arbeitskräften treibt die Löhne und sorgt so für Inflationsdruck./jsl/jkr/jha/