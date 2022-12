Deutschland: Elektro- und Digitalindustrie verzeichnet Auftragsplus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Auftragsbücher der deutschen Elektro- und Digitalindustrie haben sich im Oktober wieder gefüllt. Nachdem die Bestellungen zuletzt stagnierten, erhöhten sich die Aufträge im Oktober um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "Der jüngste Zuwachs fiel allerdings nur halb so hoch aus wie im Durchschnitt des dritten Quartals", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.

Während die Inlandsbestellungen im Oktober nur um 0,2 Prozent stiegen, gingen aus dem Ausland insgesamt 8,5 Prozent mehr Aufträge ein. Von Januar bis einschließlich Oktober übertrafen die Bestellungen den Wert des Vorjahreszeitraums laut ZVEI um insgesamt 11,1 Prozent. Die Umsätze der Elektro- und Digitalbranche stiegen in den ersten zehn Monaten einschließlich Preiserhöhungen (nominal) um 11,7 Prozent auf 182,9 Milliarden Euro./jel/DP/jha