dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte seinen eher schwachen Wochenverlauf am Donnerstag zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,1 Prozent tiefer auf 14 247 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax mit 14 584 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht. Nun rückt nach einem Wochenminus von fast zwei Prozent das nächste Zwischentief bei 14 149 Punkten in den Fokus. An der Wall Street ging der Rückschlag vor allem bei den Technologiewerten noch etwas weiter. Der Dow Jones verharrte indes bei rund 2,5 Prozent Wochenminus. Während in den USA vor allem Zinssorgen dominieren, führen die Börsen in Asien mit dem Thema Corona-Restriktionen in China ein Eigenleben. So sprang der Hang-Seng in Hongkong am Morgen deutlich an - in der Hoffnung auf weitere Lockerungen.

USA: - DOW TRITT AUF DER STELLE - Nach zwei schwachen Börsentagen hat es im New Yorker Aktienhandel am Mittwoch zumindest unter den Standardwerten im Dow Jones Industrial eine Stabilisierung gegeben. Enttäuschende Außenhandelsdaten aus China und die Zurückhaltung vor anstehenden Zinsentscheiden verhinderten aber eine Erholung, nachdem der US-Leitindex seit Ende November fast drei Prozent verloren hat. Während der Dow mit 33 597,92 Punkten prozentual unverändert aus dem Handel ging, gab es an der technologielastigen Nasdaq-Börse nochmals Verluste. Der Nasdaq-100-Index fiel um 0,45 Prozent auf 11 497,39 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab bei einem Schlussstand von 3933,92 Punkten um 0,19 Prozent nach. Für ihn war es gar der fünfte Verlusttag in Folge.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den asiatischen Aktienmärkten haben die Kurse am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent ein. In China stützten weitere Lockerungen der Corona-Auflagen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen verlor zuletzt rund 0,1 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone legte der Hang-Seng-Index im späten Handel hingegen kräftig um 2,9 Prozent zu.

DAX 14261,19-0,57 XDAX 14280,87-0,08 EuroSTOXX 50 3920,90-0,46 Stoxx50 3756,75-0,54 DJIA 33597,92 0,00 S&P 500 3933,92-0,19 NASDAQ 100 11497,39-0,45

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 142,28 -0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0506 -0,03 USD/Yen 136,97100,39 Euro/Yen 143,91100,36

ROHÖL:

Brent 77,77 0,60 USD WTI 72,67 0,66 USD

