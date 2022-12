dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 08.12.2022 - 17.00 Uhr

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen etwas

WASHINGTON - In den USA haben die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas zugenommen. Ihre Zahl legte um 4000 auf 230 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt damit gerechnet.

EU-Kommission präsentiert Reformen gegen Mehrwertsteuerbetrug

BRÜSSEL - Die Europäische Kommission will mit Reformen gegen Mehrwertsteuerbetrug unter anderem bei digitalen Dienstleistungen vorgehen. "Die Mehrwertsteuer ist eine der wichtigsten Einkommensquellen für unsere Mitgliedstaaten", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni bei der Präsentation der Gesetzesvorhaben am Donnerstag. Im Jahr 2020 seien den Ländern jedoch 93 Milliarden Euro an Mehrwertsteuer entgangen - unter anderem wegen Betrugs.

Frankreich verurteilt Hinrichtung im Iran auf das Schärfste

PARIS - Frankreich hat die Hinrichtung eines zum Tode verurteilten Demonstranten im Iran auf das Schärfste verurteilt. Diese Hinrichtung reihe sich ein in zahlreiche andere schwere und inakzeptable Verstöße gegen die Grundrechte und -freiheiten, die von den iranischen Behörden begangen wurden, teilte das Außenministerium in Paris am Donnerstag mit. Frankreich bekräftige sein Eintreten für die Freiheit, friedlich zu demonstrieren, und verurteile scharf die gegen die demonstrierenden Iranerinnen und Iraner gerichteten Repressionen, hieß es. Ihre Bestrebungen nach mehr Freiheit und der Achtung ihrer Rechte seien legitim und müssten gehört werden.

Netzagentur: Haushalte und Industrie sparen nicht genug

BONN - Haushalte und Industrie haben in der vergangenen Woche laut Bundesnetzagentur zu viel Gas verbraucht. "Es ist kälter geworden, und wir haben das Einsparziel in der letzten Woche deutlich verfehlt", sagte Behördenpräsident Klaus Müller der Deutschen Presse-Agentur dpa am Donnerstag.

Habeck: Keine Blackout-Szenarien beim Strom zu befürchten

JOHANNESBURG - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht die Stromversorgung in Deutschland in diesem Winter als gesichert an. Es seien keine Blackout-Szenarien wegen einer Unterversorgung der Kapazitäten zu befürchten, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Johannesburg nach einem Besuch des südafrikanischen staatlichen Energieversorgers Eskom. Es seien alle Kapazitäten am Netz.

IWH: Mehr Insolvenzen im November - höchster Wert in 2022

HALLE - In Deutschland ist die Zahl der Insolvenzen im November auf den bisher höchsten Wert in diesem Jahr gestiegen. Wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Donnerstag mitteilte, waren 808 Personen- und Kapitalgesellschaften betroffen. Das waren 86 mehr als im Oktober mit 722 Insolvenzen.

Scholz setzt auf Verständigung mit USA über Investitionspläne

BERLIN - Im Streit um geplante milliardenschwere Investitionen der USA in die heimische Wirtschaft setzt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf eine Einigung mit der EU. "Wir wollen uns mit den USA verständigen", sagte Scholz der Funke Mediengruppe auf die Frage, ob er eine Klage bei der Welthandelsorganisation ausschließe.

Japans Wirtschaft ist im Sommer weniger geschrumpft als erwartet

TOKIO - In Japan ist der konjunkturelle Dämpfer im Sommer weniger stark als erwartet ausgefallen. Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet um 0,8 Prozent geschrumpft, teilte die Regierung am Donnerstag in Tokio nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Erhebung für die Sommermonate Juli bis September leicht nach oben angepasst. Zuvor war ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 1,2 Prozent gemeldet worden.

