EQS-News: SQUAD Fonds gewinnt ESG-Mandate der Steyler Bank

SQUAD Fonds gewinnt ESG-Mandate der Steyler Bank



08.12.2022 / 09:01 CET/CEST

Die Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds, die 2004 durch die Discover Capital GmbH in Augsburg gegründet wurde, wird ab 2. Januar 2023 neuer Partner für die drei nachhaltigen Publikumsfonds der Steyler Fair Invest. Durch die Kooperation wird die Expertise der Nachhaltigkeitsberater der Steyler Ethik Bank mit dem Wertpapier-Fachwissen der Fondsberater von SQUAD Fonds vereint. „Wir freuen uns sehr darauf, ab Januar mit unserem neuen Partner die Entwicklung unserer Steyler Fair Invest-Fonds voranzutreiben.“, sagt Norbert Wolf, Geschäftsführer der Steyler Ethik Bank. „Wir haben uns dabei bewusst für diese erfolgreiche und aufstrebende Boutique entschieden, weil wir in der Unabhängigkeit der Investmentspezialisten viele Vorteile sehen. Als Nachhaltigkeitsberater treffen wir hier auf einen Partner, mit dem eine enge, vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit möglich ist.“ „Wir haben mit Steyler Fair Invest einen Partner gefunden, der die Themen ESG und Nachhaltigkeit nicht erst im vergangenen Jahr aufgenommen hat, weil die Regulatorik es vorgegeben hat, sondern einer der bewährtesten Nachhaltigkeitsspezialisten ist. Deshalb freut es uns besonders, dass wir die Steyler Ethik Bank, die Bank der Steyler Missionare, nicht nur in der Fondsberatung, sondern auch im B2B-Vertrieb unterstützen dürfen“, sagt Oliver Morath, Managing Director – Strategie und Vertrieb von SQUAD Fonds. Die Steyler Ethik Bank mit Sitz in Sankt Augustin unterstützt die Arbeit der Missionare. Sie wurde 1964 als bis heute einzige Missionsbank von den Steyler Missionaren gegründet. Mit der Gründung der Bank wollten die Steyler Missionare zeigen, dass christliche Ideale auch in der materiell orientierten Finanzwelt ihren Platz haben können. Vor ca. 10 Jahren wurde das Wertegerüst der Steyler Bank auch in einen Aktienfonds gegossen. Mittlerweile verfügt die Steyler Fair Invest über drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund

160 Millionen Euro: Steyler Fair Invest - Equities R: WKN A1JUVL

Steyler Fair Invest - Balanced R: WKN A111ZH

Steyler Fair Invest - Bonds R: WKN A1WY1N

Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds gehört zur Discover Capital GmbH und versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Wertpapieren und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.

Kontakt:

Frau Jennifer Haller

Marketing Manager

Tel. 0821-455420-75

E-Mail: haller@squad-fonds.de

