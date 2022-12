GBP/USD vor Notenbank-Marathon: BoE, Fed und EZB im Blick

Mit großer Spannung fiebern Anleger dem Notenbank-Marathon in der kommenden Woche entgegen. Neben der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank wird auch die Bank of England über den Zinssatz entscheiden.

BoE: Zinsschritt um weitere 50 Basispunkte möglich

Am kommenden Donnerstag wird die Bank of England (BoE) zusammenkommen, um das letzte Mal in diesem Jahr über die zukünftige Geldpolitik zu informieren. Erwartet wird, dass der Währungshüter den Zinssatz um weitere 50 Basispunkte nach oben korrigiert und damit auf ein Zinslevel in Höhe von 3,50 Prozent.

Im Oktober kletterten die Preise im Vereinigten Königreich gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,1 Prozent und damit so stark wie seit 41 Jahren nicht mehr. Diese Entwicklung hat die Sorgen der Verbraucher und Notenbank zuletzt zusehends verstärkt.

Swati Dhingra, Mitglied der Bank of England, hatte in einem am Samstag veröffentlichten Interview vor einer längeren Rezession gewarnt. Höhere Zinssätze könnten ihrer Meinung nach zu einer Konjunkturabkühlung führen. Auf der Gegenseite gibt es weiterhin mahnende Stimmen, die Inflation nachhaltig zu bekämpfen.