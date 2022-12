K+S – Aktie nach negativen Branchennews unter Druck

Noch im April war die Aktie von K+S der Star auf dem deutschen Börsenparkett, hatte seit dem Coronacrashtief über 700 % an Wert gewonnen. Inzwischen ist der Glanz wieder verblasst. Auch operativ scheint das Unternehmen das Beste hinter sich zu haben.

Der Aktienkurs hängt an der operativen Entwicklung und diese bei Kaliproduzenten wie K+S stark an den Kalipreisen, welche lange Zeit durch die Decke gegangen sind. Der große Hype ist aber vorbei, die negativen Stimmen mehren sich. Erst gestern hatte der Konkurrent Mosaic in den USA bekannt gegeben, seine Produktion im kanadischen Bergwerk Colonsay verringern zu wollen. Der Grund ist eine sinkende Nachfrage durch Landwirte, zudem seien die Lager voll. Nun befürchtet der Markt auch Produktionskürzungen bei K+S.

Die Margen aus diesem Jahr werden sowieso nicht mehr zu halten sein, da die Düngemittelpreise sich im Sinkflug befinden. Analysten erwarten nach dem Rekordjahr 2022 für 2023 einen Gewinneinbruch um rund ein Drittel auf 5,00 EUR je Aktie. Im Jahr dürfte diese Tendenz anhalten. Experten gehen sogar von einer Gewinnhalbierung aus. Vor Corona hatte K+S Gewinne im Bereich von 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. 2021 waren es 11,61 EUR je Aktie. Die EBIT-Marge explodierte im selben Zeitraum von gut 5 % auf über 21 %. 2022 wird sogar eine Marge von über 35 % erwartet. Sollte es langfristig aber wieder in Richtung der alten Margen gehen bzw. sich die Margen zumindest normalisieren, könnte der Gewinn je Aktie von K+S unter 2,00 EUR fallen. Die auf dem Papier günstige Bewertung täuscht also etwas über diese Entwicklungen hinweg.

Positiv zu werten ist, dass K+S inzwischen den Schuldenberg abgebaut hat. Netto könnte Analysten zufolge 2022 sogar unterm Strich ein Cashbestand von knapp 390 Mio. EUR stehen.

Chart: K+S

Widerstandsmarken: 19,95 + 21,60 + 23,95 + 24,89 EUR

Unterstützungsmarken: 18,52 + 17,52 EUR

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie angeschlagen. Gerade der gestrige Abverkauf hat das Chartbild noch einmal verschlechtert. Zuvor war der Wert Ende Oktober an einer alten Aufwärtstrendlinie gen Süden abgeprallt. Pullbacks in Richtung der Marke von 19,95 EUR wären möglich. Anschließend könnte der MDAX-Titel wieder das Tief bei 17,52 EUR ansteuern.

Auf der Oberseite deckeln neben dem Abwärtstrend seit Oktober auch die beiden EMAs 50 und 200 den Kurs. Somit ist erst über 21,60 EUR mit größerem Schwung in Richtung 23,95 oder darüber zum Hoch bei 24,89 EUR zu rechnen.

Trader, die bei der Aktie von K+S auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung setzen möchten, können auf die Faktor-Optionsscheine WKN HB99CX oder HC1P25 setzen. Trader, die dagegen auf eine Erholung nach einem Ausbruch über den Widerstand bei 21,60 EUR spekulieren möchten, können auf die Faktor-Optionsscheine WKN HB99CT oder HC2C4U zurückgreifen.



K+S in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.07.2022 – 08.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

K+S in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2017 – 08.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von K+S für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag K+S HB8Q4K 24,23 12,50 29,00 16.06.2023 K+S HB8Q4L 22,02 14,00 28,00 16.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.12.2022; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine auf K+S für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere K+S HB99CT 2,17 15,322733 5,00 17,238075 K+S HC2C4U 4,48 16,668 10,00 17,96477

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.12.2022; 11:56 Uhr

Faktor-Optionsscheine auf K+S für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere K+S HB99CX 4,45 22,978853 -5,00 21,064715 K+S HC1P25 14,71 21,065 -10,00 19,725266

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.12.2022; 12:00 Uhr

