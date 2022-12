Polizei: Einsatz gegen Klimaaktivisten auf BER-Flughafen beendet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben den Einsatz gegen Klimaaktivisten am Hauptstadtflughafen BER beendet und festgeklebte Demonstranten vom Rollfeld gelöst. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt gewesen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin am Donnerstagvormittag. "Der Einsatz ist beendet." Zwei Klimaaktivisten hätten sich zuvor Zutritt zum Sicherheitsbereich des Flughafens verschafft und seien auf das Rollfeld gelangt. Dort hätten sie sich festgeklebt. Sechs andere Klimaaktivisten seien nicht auf das Flughafengelände gelangt.

"Wir haben schnell reagiert", sagte die Sprecherin der Bundespolizei. Seit dem vergangenen Vorfall am Flughafen BER seien die Kräfte verstärkt worden. Am 24. November hatten die Klimaaktivisten den Flugbetrieb auf dem Berliner Flughafen für fast zwei Stunden lahmgelegt. Mehrere Menschen verschafften sich durch einen Zaun einen Zugang zum Gelände. Einige von ihnen klebten sich am Boden fest. Der Flughafen stoppte den Betrieb auf beiden Start- und Landebahnen.

Auch am Flughafen München war einen Aktion von Klimaaktivisten am Donnerstagmorgen schnell beendet worden, wie ein Flughafensprecher sagte./rab/DP/jha