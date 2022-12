Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Null-Covid-Politik Chinas

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Null-Covid-Politik Chinas:

Der Führer ist also doch fehlbar. Die über Jahre immer fester zementierte Macht Xi Jinpings über den Staat und die Kommunistische Partei Chinas beruht auf der Annahme, dass der oberste Führer immer und überall die einzig richtige Meinung vertritt. Da dies schon aus logischen Gründen nicht sein kann (.), musste die Repression in Xis China immer härter werden. Lange Zeit ging das gut, ließ sich die glänzende Fassade einer Herrschaft aufrechterhalten. Nun aber hat ein Virus (.) dafür gesorgt, dass Xi Jinping blamiert dasteht. Die Null-Covid-Strategie, die in China und in der Weltwirtschaft großen Schaden angerichtet hat, war seine Idee. Und noch vor wenigen Wochen hat er diese auf dem Kongress der Kommunistischen Partei als allein selig machenden Weg aus der Pandemie verteidigt. (.)/yyzz/DP/mis