Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Stichwahl/US-Bundesstaat Georgia

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Stichwahl/US-Bundesstaat Georgia:

Für den unterlegenen republikanischen Kandidaten Herschel Walker dürfte das Ergebnis eine Enttäuschung sein. Doch für Donald Trump, den ungekrönten Boss der Republikaner, ist es ein Desaster. Gnadenloser als der narzisstische Ex-Präsident kann ein Politiker vom Wähler kaum abgestraft werden. Im Vorfeld der Zwischenwahlen hatte Trump vielerorts teilweise kuriose, oft unbedarfte, doch stets extreme Kandidaten durchgedrückt, die seinem Verschwörungswahn von der gestohlenen Wahl huldigten. In Nevada, Arizona und Pennsylvania waren diese Figuren schon vor vier Wochen gescheitert - nun also mit etwas Zeitverzug auch in Georgia./yyzz/DP/mis