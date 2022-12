TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Dezember

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Umsatz 08:00 NOR: Storebrand, Investorentag 14:00 USA: General Electric Investor Day 17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung 22:00 CAN: Lululemon, Q3-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen 22:15 USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/22 (endgültig) 12:00 FRA: OECD, Frühindikator 11/22 12:05 EUR: EZB Volumen vorfristige TLTRO-Rückzahungen 13:00 EUR: Rede von EZB-Präsidentin Lagarde bei ESRB-Jahrestagung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin EUR: Treffen der EU-Innen- und Justizminister, Brüssel SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Prozessauftakt gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 11:00 DEU: Video-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) zur Entwicklung der Branche 2022, Frankfurt/M. 18:00 DEU: Vortrag zum Jahresgutachten 2022/23 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Mannheim DEU: Digital-Gipfel der Bundesregierung, Jena

