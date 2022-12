Banken zahlen fast eine halbe Billion Euro an EZB-Krediten zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Banken in der Eurozone haben erneut einen Teil ihrer EZB-Langfristkredite zurückgezahlt. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte, wurden insgesamt 447,5 Milliarden Euro an Krediten (TLTROs) zurückgezahlt. Die Summe liegt klar über der Markterwartung von 333 Milliarden Euro.

Bereits Mitte November hatte es eine erste Rückzahlung durch Geschäftsbanken der Eurozone gegeben. Damals war die Zahlung allerdings mit rund 296 Milliarden Euro deutlich niedriger ausgefallen.

Hintergrund der Rückzahlung ist, dass die EZB im Zuge ihres Kampfs gegen die hohe Inflation die TLTRO-Bedingungen weniger lukrativ ausgestaltet hat. Die Kredite wurden unter anderem in der Corona-Krise ausgereicht, um die Wirtschaft mit hinreichenden Finanzmitteln zu versorgen. Zahlen die Banken die Kredite jetzt zurück, verringert dies die durch Krisenmaßnahmen aufgeblähte Bilanz der EZB. Letztlich kommt das einer geldpolitischen Straffung - ähnlich einer Zinsanhebung - gleich./jkr/jsl/jha/