Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag etwas gestiegen. Am Morgen legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 141,68 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,82 Prozent.

Am Vormittag stehen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, die am deutschen Rentenmarkt für Impulse sorgen könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Preisentwicklung in den USA für mehr Bewegung sorgen.

Auf dem Programm steht die Veröffentlichung der amerikanischen Erzeugerpreise für November. Allerdings müssten die Daten nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank schon für "deutliche Überraschungen" sorgen, um stärkere Kursbewegungen bei den Bundesanleihen auszulösen./jkr/jha/