Dow Jones Industrial Average® - Prognosetreffer: Anspruch und Ansporn zugleic

Apropos USA: Trotz Kursindex versus Performanceindex entwickelte sich der S&P 500® seit 2015 stets besser als unser heimischer DAX®. Diese Erfolgsserie dürfte 2022 reißen: Während die US-Standardwerte Anfang Dezember noch gut 15 % unter Wasser notieren, konnte hierzulande das Kursminus auf rund 8 % eingedämmt werden. Handelt es sich um eine grundsätzliche Gezeitenwende, möglicherweise sogar um ein Ende der (Performance-)Dominanz der USA? Wir werden es diskutieren. Die starke Wertentwicklung der Aktien im Verlauf des bisherigen 4. Quartals sorgt für ein halbwegs versöhnliches Jahresende. Möglicherweise kommen Anlegerinnen und Anleger dank dieses Silberstreifes nochmals mit einem blauen Auge davon. In der Konsequenz zeigen die Aktiencharts inzwischen ein konstruktiveres Bild als noch zur Jahresmitte. Damit ist die Diskrepanz zwischen der fundamentalen Ausgangslage auf der einen und den puren Charts auf der anderen Seite möglicherweise so groß wie selten zuvor. Diese besondere Konstellation stellt einen sinnvollen Einstieg in unseren zwanzig-dreiundzwanziger Jahresausblick dar, denn in der Konsequenz dürfte der Informationsbedarf stärker ausgeprägt sein denn je!

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

