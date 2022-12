Goldpreis nahe 1.800 Dollar – Hoffen auf die US-Notenbank Fed

Ein Plus bei den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe hat Anleger kurz vor dem Wochenende wieder optimistisch gestimmt. In diesem Kontext werden Börsianer von den zuletzt dominierenden Zinssorgen temporär abgelenkt.

Die Erholungsrallye am Goldmarkt könnte sich nun weiter fortsetzen, solang der Respekt vor der am Mittwoch anstehenden US-Notenbanksitzung nicht zu groß wird.

Eine Feinunze Gold (Kassa) kostet am Freitagmorgen zunächst 1.794 Dollar und damit rund 0,27 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.