Trading-Idee der Woche: Immobilienaktien

Der Erwerb von Wohneigentum war in den vergangenen Jahren so einfach wie selten zuvor. Durch das extrem niedrige Zinsniveau stellte die Finanzierung die Interessenten auch bei geringem Eigenkapital selten vor große Probleme. Zeitweise lag der effektive Jahreszins für Baufinanzierungen hierzulande unterhalb von einem Prozent.

Der Zinsanstieg und seine Folgen

Doch die Zeiten haben sich geändert und damit auch das Umfeld der Immobilienbranche. Seit Jahresbeginn haben sich die Zinsen für zehnjährige Immobilienkredite in Deutschland mehr als vervierfacht. Für viele Menschen ist der Traum vom Kauf eines Hauses oder einer Wohnung dadurch innerhalb weniger Monaten wie eine Seifenblase geplatzt. Das zeigt sich unter anderem an einem massiven Rückgang im Neugeschäft mit Baufinanzierungen. Dementsprechend fallen seit dem Sommer auch in manchen Regionen die Preise für Wohnimmobilien, was insbesondere für ältere Wohnungen gilt, bei denen mit Blick auf die energetischen Anforderungen noch einiges investiert werden muss.