Wirtschaftsministerium fordert europäische Antwort auf US-Subventionen

Berlin (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium pocht in einem internen Papier auf eine gemeinsame europäische Antwort auf die milliardenschweren Subventionen der USA für mehr Klimaschutz.

Die Regelungen zur staatlichen Förderung von Transformationstechnologien müssten vereinfacht und die Möglichkeiten ausgeweitet werden. "Aufgrund der begrenzten noch verfügbaren Mittel im EU-Haushalt in der laufenden Periode des Mehrjährigen Finanzrahmens müssten hier verschiedene Töpfe kreativ kombiniert werden", heißt es in dem fünfseitigen Papier, das Reuters am Freitag vorlag und über das das "Handelsblatt" bereits berichtet hatte. Beispielsweise könnte die Förderung aus dem Innovationsfonds zu Großprojekten für saubere Technologien vergrößert werden. Die Europäische Investitionsbank könnte auch über Garantien stärker ins Risiko gehen.

Das US-Gesetz zur Senkung der Inflation, das ein Volumen von 430 Milliarden Dollar umfasst, soll die Energiesicherheit gewährleisten und den Klimawandel bekämpfen. Die EU befürchtet allerdings, dass europäische Unternehmen dabei benachteiligt werden und Konzernaktivitäten in die USA abwandern. Stein des Anstoßes sind sogenannte Lokalisierungs-Vorschriften. So werden US-Steuererleichterungen für Technologien wie Elektroautos daran gebunden, dass Komponenten in Nordamerika hergestellt werden.

Auf nationaler Ebene könnten die EU-Staaten dem Papier zufolge in öffentlichen Ausschreibungen stärker Nachhaltigkeitskriterien verankern. Klassische Förderprogramme könnten verlängert oder aufgestockt werden. Von Lokalisierungs-Vorschriften sollte jedoch aus fachlicher Sicht abgesehen werden. "Diese widersprechen nicht nur mit einiger Wahrscheinlichkeit WTO-Recht. Sie würden auch zu einer weiteren Erosion der Welthandelsordnung beitragen."

In dem Papier wird attestiert, dass die USA "nach langen Jahren klimapolitisch destruktiver oder zögerlicher Haltung" nun eine Führungsrolle anstrebten. Die negativen Folgen, Investitionen in die USA zu ziehen, seien noch nicht genau abzuschätzen, weitere Analysen daher nötig. "Kurz- und mittelfristig dürften Deutschland und Europa nicht nur klimapolitisch, sondern durchaus auch ökonomisch von den Investitionen in den USA profitieren, beispielsweise durch den Export von Maschinen für neue Fabriken oder einen schnelleren Markthochlauf von Transformationstechnologien, in denen auch die deutsche Industrie führend ist. Dagegen steht der mittel- und langfristige Effekt ausbleibender Investitionen hierzulande, sinkender Marktanteile und steigender Abhängigkeiten von den USA."

