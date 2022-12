Chinas Staatschef Xi Jinping beendet Besuch in Saudi-Arabien

RIAD (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Samstag seinen Besuch in Saudi-Arabien beendet. Am Flughafen der Hauptstadt Riad wurde er von Außenminister Faisal bin Farhan verabschiedet, wie die staatliche Agentur SPA meldete. Bei dem Besuch hatten sich Xi und Kronprinz Mohammed bin Salman darauf verständigt, die Zusammenarbeit in Bereichen wie Energie, künstliche Intelligenz und Terrorismusbekämpfung auszubauen.

Die Beziehungen zwischen Peking und Riad sind in den vergangenen Jahren enger geworden. Für Saudi-Arabien ist China wichtiger Handelspartner sowie größter Käufer von Rohöl. Xi Jinping hatte n Saudi-Arabien auch an einem Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs anderer arabischer Staaten teilgenommen./cir/DP/jha