AAII-Aktienquote US-Privatanleger - Cashquoten: Höchster Stand seit 20 Jahren

Die wöchentliche Sentimenterhebung fiel im Juni „bearisher“ aus als während der Finanzmarktkrise. Im September verharrte die Stimmung sogar über mehrere Wochen im extrem negativen Bereich. Beide Male kam es jeweils zu einer deutlichen Kurserholung. Vor allem die Situation im Herbst kam einer Kapitulation gleich. Zu dieser Einschätzung passen zwei weitere Statistiken. Gemäß einer Umfrage der Bank of America unter aktiven Fondsmanagern lag die Cashquote in den jeweiligen Portfolien im November bei 6,2 % – im Vormonat waren es sogar 6,3 %. Dieser Wert entspricht einem 2-Dekaden-Hoch und liegt damit höher als zu Zeiten der Finanzmarktkrise. Zum anderen die deutsche BVI-Statistik: Im 3. Quartal kam es hierzulande zu Mittelabflüssen aus aktiv verwalteten Fonds in Höhe von 16,9 Mrd. EUR – mehr als im 1. Quartal 2020 in der Hochphase der Corona-Pandemie. In diesen Werten spiegelt sich ein hoher Grad an Skepsis wider, der in der Vergangenheit oftmals mit der Ausprägung eines wichtigen Markttiefpunktes einherging. Wo bisher noch kein negativer Extremwert vorliegt, ist indes bei der von der AAII durchgeführten Erhebung zur Vermögensallokation amerikanischer Privatanleger (siehe Chart).

AAII-Aktienquote US-Privatanleger (Monthly)

Quelle: AAII, Refinitiv² / 5-Jahreschart im Anhang

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.