AAII - Aktienquote US-Privatanleger - Hohe Cash-Quote – zum Zweiten!

Vor Jahresfrist warnten wir hier vor der historisch hohen Aktienquote von 71 %. Im strategischen Kontext wird die Luft bei Werten jenseits der 70 %-Marke dünn. Mit unserem Timing im Dezember 2021 hatten wir also ein glückliches Händchen. Ein Jahr später haben die US-Privatanleger ihre Aktienengagements reduziert. So beträgt die Aktienquote derzeit noch 62,35 % und liegt damit im Bereich des langfristigen Durchschnitts. Gleichzeitig werden Anleihen (13,65 %) kaum als Alternative wahrgenommen. Auf der Unterseite funktioniert der „Taktgeber“ ebenfalls sehr gut, denn die beiden großen Markttiefs dieses Jahrtausends 2003 und 2009 wurden lehrbuchmäßig durch entsprechende Aktienquotentiefs angezeigt. Aktuell sind wir von solchen Lows allerdings noch (meilenweit) entfernt. Interessant ist in diesem Kontext jedoch, dass die Cashquote (24 %) nahezu auf Dekaden-Hoch notiert. Ein paar Spuren hat das Jahr 2022 eben doch hinterlassen. Dennoch weichen „Stimmung“ und tatsächliche „Positionierung“ immer noch deutlich voneinander ab. Apropos Sentiment. Nach den Begriffen „Inflation“ und „Rezession“ wurde gemäß Google Trends in den letzten Monaten sehr stark gesucht – möglicherweise ein Indiz, dass diese beiden Investmentthemen in der breiten Öffentlichkeit angekommen sind.

AAII - Aktienquote US-Privatanleger (Monthly)

Quelle: AAII, Refinitiv² / 5-Jahreschart im Anhang

